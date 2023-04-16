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SpaceX星艦獲放行 最快17升空升空 馬斯克：可能爆炸

編譯俞仲慈／綜合15日電
SpaceX星艦已獲得FAA放行，即將發射升空。圖為巨大的星艦及發射火箭在德州發射台進行最後準備工作。(美聯社)
SpaceX星艦已獲得FAA放行，即將發射升空。圖為巨大的星艦及發射火箭在德州發射台進行最後準備工作。(美聯社)

全球首富馬斯克(Elon Musk)旗下「太空探索科技公司」(SpaceX)新一代太空船「星艦」(Starship)14日終於取得聯邦航空管理局(FAA)核准，進行首次軌道飛行測試，預定最快17日升空，不過馬斯克暗示星艦的發射推動火箭可能會爆炸，預測成功機率只有50%，但他仍然抱持樂觀態度。

FAA發表聲明表示，經過全面評估後，確定SpaceX符合所有安全與環境的要求，核准星艦發射升空，有效期限為五年，「我們仔細分析任務每階段的公共安全風險，並要求SpaceX降低風險。」補充表示。

SpaceX表示最快在東部時間17日上午8時，星艦將從德州博卡奇卡(Boca Chica)基地發射。

美聯社報導，星艦是靠226呎高的巨無霸(Super Heavy)重型推進火箭，推動升空，進入軌道。這也是有史來首次發射如此龐大的巨無霸型推動火箭。成敗機會各占一半，因此挑戰極高。因為危險度過高，因此星艦太空艙也沒有載人。

發射後，爬升至初步高度後， 巨無霸(Super Heavy)將脫離星艦太空艙，依照指示墜毀落入墨西哥灣海域，星艦太空艙則墜入夏威夷島附近海域。這次發射屬於測試行動，巨無霸火箭與太空艙都不會落地，也不會回收；但未來發展，這些載具都要回收。

馬斯克曾經表示，只要獲得FAA批准發射，SpaceX就準備好從在德州博卡奇卡基地發射星艦太空船，然而星艦首次發射任務，牽涉複雜的硬體與軟體設備，不容任何微小瑕疵，否則一切努力付諸流水，連馬斯克也不敢拍胸脯保證百分之百成功。

今年3月7日出席摩根士丹利論壇(Morgan Stanley Conference)時，馬斯克受訪透露，星艦太空船恐有50%機率無法進入軌道，「我不會說星艦肯定會進入軌道，但我保證絕對令人興奮、絕對不無聊。」並補充道：「我認為有機會，但我不知道機會多大，希望有50%機率進入軌道。」馬斯克表示SpaceX正在建造多艘星際太空船，並預估其中將有一艘星艦以80%機率順利進入軌道。

兩年前開始，SpaceX進行星際原型太空船一系列試飛，發射到博卡奇卡基地上空6哩處，但前四次都以爆炸收場，宣告失敗；直到第五次，第五艘星際太空船發射升空，至3萬3000呎高度，轉向返回地球軌道，再重新點燃引擎，使其垂直翻轉，最終順利降落到登陸台。

星艦太空船與助推巨無霸火箭Super Heavy設計目標都放在順利返回地球，可以回收，重複飛行任務為主，而非每次執行太空任務，都必須建造一艘全新太空船，以便大幅節省太空任務成本，以利推動商用太空業務。

根據SpaceX網站公布資料，因為有巨無霸火箭推送力，可讓星艦有更多有效載荷量，運送更多物資或人員到太空中，最多可將250公噸有效載荷量送入軌道，不論商用衛星、太空載具、貨物或人員，都可以重複運送至地球軌道，甚至更遠的月球、火星。

太空 SpaceX 馬斯克

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