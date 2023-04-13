川普民調領先德桑提斯 小輸拜登

福斯新聞報導，2024年總統選舉兩黨初選尚未舉行，但已備受關注；多項民調 顯示，現任總統拜登 的支持率略勝前總統川普 ；而川普的支持率在共和黨內則領先其他對手，包括最強的潛在對手、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)公布3月的全國民調結果指出，拜登以49%支持率領先川普的45%；但川普在共和黨內領先德桑提斯14個百分點。

至於美國廣播公司/民調公司易索普(ABC/Ipsos)4月的民調結果，拜登的支持率以34%領先川普高的25%，顯然川普是受到因涉嫌支付封口費遭刑事檢控所累；該民調更發現，有48%的選民認為川普應停止總統選舉活動。

馬凱特法學院(Marquette Law School)在川普遭起訴當天公布3月初的民調結果，說明兩人勢均力敵，同獲38%的支持，另有 20%受訪者表示支持其他人，比對ABC/Ipsos在4月後做的民調，正好說明川普遭檢控，確實影響其支持度。

NPR/Marist同樣在3月做的民調也發現，61%的美國成年人不希望川普連任，只有38%希望川普在2024年當選。此外對川普有好感的比例為39%，較去年11月下跌3個百分點。

FiveThirtyEight 4月初的調查指出，拜登的支持率約為43%，反對率為53%。川普的支持率為 37%，反對率為 55%。

同樣，RealClearPolitics的最新民調也發現，拜登的支持率為44%，高於川普的39%。

兩黨目前黨內初選尚未舉行，偶發事件隨時會影響每個候選人的支持率。若按目前勢頭不變，2024年的總統大選極有可能仍是拜登與川普之爭。