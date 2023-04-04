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「阿提米斯二號」探月太空人 1女性1非裔1加人 反映社會多元

記者張聲肇、編譯彭尚興／綜合報導

自從1958年「水星計畫」(Project Mercury)開始，直至1972年「阿波羅計畫」(Project Apollo)遭取消，所有美國太空人全為男性白人。3日宣布的「阿提米斯二號」探月任務四名組員當中，有一名女性、一名非裔、一名加拿大太空人，反映當前美國社會的多元組成。

非裔太空人葛洛佛說，「那時候，我們挑選太空人，其實只是在挑同一個人的複製版。」他將在明年底發射的任務中，擔任獵戶座號太空船駕駛員。

以登陸月球為目標的阿波羅計畫中，阿波羅10號首次環繞月球軌道，阿波羅11號首次登陸月球表面，直到阿波羅17號執行最後一次登月任務，共有24位太空人得以飛近月球，其中12人有幸踏上月球表面。

新團隊的背景反映出目前美國社會的多元光譜：任務指揮官魏斯曼是前海軍戰鬥機飛行員，同時具有工程師背景，曾在國際太空站上擔任飛航工程師長達165天。葛洛佛也是海軍飛行員，2020年太空探索公司飛龍號太空船(SpaceX Dragon Spacecraft)首次執行載員前往國際太空站任務的指揮官，也是第一位常駐在地球軌道據點的非裔美國人。「任務專家」柯赫將是第一位超越地球低軌，進入更深宇宙的女性。另一位「任務專家」漢森也是戰鬥機飛行員出身，即將成為有史以來離家最遠的加拿大人。

葛洛佛說，阿提米絲二號團隊的組成多元美麗，是太空總署和加、歐合作夥伴的「重要目的」，其實也「代表美國社會」的自然組成。

參加阿提米絲二號任務，就意味失去加入三號登月任務的機會，但三位美國太空人都表示他們並不失望。魏斯曼說，「看著我們的同仁漫步月球，也是我們的成功。」

阿波羅17號唯一仍在世的太空人施密特(Harrison Schmitt)說，很多人可能不明白，「距離上次人類進入深遠的太空，已經隔了三代人，這才是明年阿提米絲三號任務最重要的意義。」

太空人 非裔 加拿大

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