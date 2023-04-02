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哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

記者胡玉立／綜合報導
在全美十大夢想大學排名中，最多學生青睞麻省理工學院(MIT)，史丹福大學、哈佛大學緊隨其後。圖為麻省理工學院學生展示科技成果。(取自MIT官網)
在全美十大夢想大學排名中，最多學生青睞麻省理工學院(MIT)，史丹福大學、哈佛大學緊隨其後。圖為麻省理工學院學生展示科技成果。(取自MIT官網)

「普林斯頓評論」(Princeton Review) 最近針對即將上大學的學生及其家庭進行調查發現，麻省理工學院(MIT)在今年終極夢想學校中，名列榜首；排名第二和第三的是史丹福大學哈佛大學

「普林斯頓評論」主編法蘭尼克 (Robert Franek) 表示，在學生夢想清單排名最高的大學人人都愛，所以競爭也最激烈：麻省理工錄取率不到4%；排名第三的哈佛大學錄取率約3%。

該報告還發現，儘管全國入學人數有所下降，但2019-20學年以來，包括許多常春藤盟校在內的小部分大學申請量增長30%。

根據「普林斯頓評論」調查，正在申請大學的學生最愛的前十所學校是：1. 麻省理工2. 史丹福大學 3. 哈佛大學 4.紐約大學 5.洛杉磯加州大學 6.普林斯頓大學 7.賓州大學 8.哥倫比亞大學 9.密西根大學 10.奧斯汀德州大學。

許多常春藤盟校3月30日已發布錄取決定；所有學生須在5月1日全國大學決定日之前，決定就讀哪所大學及如何支付學雜費。

紐約諮詢公司格林伯格教育集團 (Greenberg Educational Group) 總裁格林伯格 (Eric Greenberg) 建議未能進入首選學校的學生，利用機會重新訪問其他學校或考慮轉學，並「確實明白你真的做出一年的承諾」。

普林斯頓評論 10大夢想大學排名
普林斯頓評論 10大夢想大學排名

哈佛大學 史丹福大學 常春藤

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