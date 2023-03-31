送「伴手禮」 宋濤代習近平高度禮遇馬英九

中華民國 前總統馬英九 登陸訪問，30日與大陸國台辦主任宋濤會面，據知情人士表示，宋濤是代表大陸最高領導人習近平 到湖北與馬英九會面、陪同馬英九回到湖南老家，並將代表習近平宴請馬英九、馬家四姊妹及大陸親戚，象徵習近平對馬英九的最高禮遇及有「馬習會」同等意義。

馬英九與宋濤會面後，宋濤當晚代表習近平宴請馬英九，雙方在餐敘中有直接、輕鬆且不拘議題的互動交談。據知情人士轉述，宋濤在私下交談中表示，對岸充分理解並認同馬英九強調「和平」是兩岸關係發展的底線，同時接收到馬帶來「兩岸彼此脣齒相依，情感共通，一定要談，也只能透過談解決問題」的訊息。

馬英九與宋濤會面後，國台辦隨即宣布，自4月1日起，兩岸客運航線解除要求旅客行前48小時內核酸(CPR)檢測，知情人士說，這是宋濤送給馬英九的「伴手禮」。

據了解，宋濤31日將陪馬英九乘坐高鐵到湖南長沙，在長沙與陪同馬英九此行回鄉祭祖的家人大姊馬以南、二姊馬乃西、三姊馬冰如、小妹馬莉君等會合。宋濤31日晚還將代表習近平宴請馬英九與家人、親戚，等於習近平親自出面安排馬英九的「家宴」。

知情人士轉述，宋濤30日晚與馬英九私下互動時表示，大陸充分尊重並認同馬英九呼籲兩岸「避戰謀和」的主張，兩岸一定要和平才能交流發展，只有和平才是兩岸關係發展的底線。

馬英九一再呼籲，兩岸主事者共同的責任是，凡有利於兩岸人民福利的事都要做，凡有利於增進兩岸和緩的機會都要爭取；兩岸間一定要維持交流，共同合作，盡一切的可能避免戰爭衝突，致力振興中華，才能讓彼此有更安全、更美好的未來。