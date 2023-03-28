支付更多元 國人給小費卻變少了

消費者越來越覺得數位支付小費的方式，造成心理負擔。(美聯社)

無論是咖啡 廳還是冰淇淋店等，現今有愈來愈多的商店提供顧客給小費的選項，餐廳管理軟體公司Toast本月公布的數據顯示，目前如星巴克 (Starbucks)、潘娜拉麵包店(Panera)、麥當勞(McDonald)等快餐店中，約48%店家提供顧客給小費的選擇，高於2020年的38%；然而調查結果顯示，國人給的小費正在減少，上一季快餐店給小費的比例是15.9%，少於去年的16.4%。

專家指出，國人給小費減少部分是因為通膨，而顧客在面對多個小費選項時也感到不知所措，導致大家不如從前慷慨。僅與幾年前相比，現在的顧客與店員面臨完全不同的小費文化。

雖然消費者習慣給予服務生、酒保等服務人員小費，但對於許多人來說，給咖啡店店員、收銀員小費可能是一種新趨勢。這一現象很大一部分是因為科技變化而促成，讓業者能更容易將補償員工的成本轉移至消費者身上。

此外，疫情 期間消費者被鼓勵慷慨給予小費，以幫助餐廳與商店繼續維持營運，進一步提高期望。

而在疫情期間，更多人改用數位支付，店家紛紛以螢幕觸控方式取代傳統的現金小費罐，但比起實體的小費罐，以數位支付小費的方式也讓人更有壓力。

消費者現在面對許多可以選擇給小費的地方，對於是否要增加小費或給多少小費等問題，也讓顧客感覺到無形的壓力；研究小費文化與消費者行為的禮儀專家表示，有些人會故意不做任何動作便離開螢幕，避開做決定的時刻。

給小費可能是一個受情緒左右的決定，在這些新環境下，消費者對小費的看法各異。

有些消費者無論如何都會給小費，有些人覺得不給小費很罪惡，有些人覺得小費給得很吝嗇令人尷尬，也有人選擇不給5元的冰咖啡小費，認為原本的價格就已經很高了。