愛國、信仰不再是主流價值 43%美國人認為金錢最重要

華爾街日報民調指，25年來，全美人民的傳統價值觀有所巨大嬗變，在特定文化宗數觀念上，對立擴大。 圖為國會山莊迎接晨曦。(美聯社)

華爾街 日報與芝加哥大學全國民意研究中心(NORC)27日公布的民調 發現，愛國、宗教信仰、生兒育女不再是美國社會的主流價值；超過四成美國人視金錢最為重要，認為容忍異己很重要的美國人也比四年前少了四分之一以上；民調專家認為民調結果凸顯出美國的新面貌。

這份民調發現，美國人的政黨「對立」已擴散到企業是否該提倡種族多元化，以及是否該採用性別中立的代名詞等社會、文化領域。

受訪民眾中只有38%和39%認為愛國和宗教信仰很重要，比1998年的70%和62%陡降。

重視生兒育女、參與社區活動和勤奮工作的比率也都出現下降；四年前，還有80%認為容忍異己很重要，如今也減到58%。

民調專家麥金特夫(Bill McInturff)認為今昔落差如此巨大，描繪了「改變中的美國令人驚訝的新面貌」，研判可能是「政治分裂」的結果：「新冠疫情 和數十年來最低的經濟信心，對我國的核心價值產生讓人吃驚的影響」。

經歷過2001年911恐怖攻擊、2008年金融海嘯和「川普式政治」的美國社會，如今最看重的是金錢，從1998年31%增為43%。

金錢成為「團結」美國社會的一大價值標準，每一年齡層，包括65歲以上的年長者，都認為錢很重要，其他「傳統」價值的擁護者，都少於2019年和1998年的調查，年輕族群尤然。

譬如，30歲以下的成年人僅23%認為愛國對他們很重要，65歲以上長者有59%如此認為；31%年輕人說宗教很重要，55%年長者認為如此。同時，只有23%年輕人說生養下一代很重要。

俄勒岡州33歲的油漆師傅威廉斯(Kevin Williams)說，這些價值觀環環相扣，愛國心下降與個人主義上升同步，很多年輕人都認為「我該有」的權利，比為社區付出重要，或許因為他們關注的事情，多在自己的種族文化背景上，比較不關心美國人的共通處。

曾任牧師的52歲賓州居民波義爾(Janet Boyer)說，她不再視愛國為重要價值，因為愛國「已經變成右翼民族主義，染上了政治色彩」。