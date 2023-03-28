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禁TikTok言論 憂歧視亞裔火上加油

記者張聲肇／綜合報導

聯邦調查局說，每年全美反亞裔的仇恨犯罪事件至少「數百件」，住在賓州的韓裔閩艾倫(Ellen Min)說，上個月美軍擊落中國氣球後，全家就謝絕正常社交活動，深怕成為仇亞罪行的受害者。

兩黨議員上周在國會連續五小時尖銳質詢TikTok新加坡藉執行長周受資，接二連三指控他為中國政府做事，和中國共產黨有聯繫等等言論，CNN說只會讓美國人民的反中仇亞情緒火上加油。CNN說，TikTok高管帕帕絲(Vanessa Pappas)認為，這場聽證會根植於「仇外心理」。

但是周受資對TikTok如何脫離母公司字節跳動的說法，無法讓美國政界釋懷一事：中國政府「極為廣泛」的監視法令，能夠逼迫字節跳動交出資料。趙受資保證的「防火牆」，美國人不放心，也不認為擋得住中共的要脅。

亞裔美國人說，中國處理許多問題的方法，和美國的重要價值觀格格不入。

民權組織領導人說，政治人物對中國漸趨尖銳的語調，為「新的歧視政策」創造了條件，也會刺激更多反亞裔的暴力言行。華裔菁英組織百人會(Committee of 100)會長黃征宇(Zhengyu Huang)擔心，美國政府官員的言行，越來越根據假設而發，認為「我們是華裔，跟中國有文化淵源，我們可能不忠於美國，或是間諜，或受到外國政府影響。」

美中較勁，爭取全球影響力，夾在中間的是無數像閩艾倫那樣，僅僅因為長相像中國人，就比在新冠大流行時期受到更大的質疑，甚至敵視。

川普喊出「中國病毒」口號後，民間調侃中國的流行語包括kung-flu，把功夫一詞扭轉成「功夫型流感」；川普也在仇中氣氛中，開始說要把抖音(TikTok)禁掉。

CNN報導認為，源自網路勒贖軟體和其他網路攻擊的仇中心理，在國會正式成立「美國中共戰略競爭委員會」後，找到體制內的宣洩口，情報高層也公開警告，中國共產黨是美國全球霸權的「最重大威脅」。

Always With Us組織全國協調人鄭查爾斯(Charles Jung)說，美國歷史經驗告訴大家，「一旦你妖魔化中國，所有住在美國的亞裔人民都會遭殃。」亞裔促進司法正義的會長楊約翰(John Yang)說，國家安全常被來拿當做針對亞裔的藉口，二戰時日裔和911事件後穆斯林美國人，都嚐過苦果，「我們應該記住，很多華裔為了逃避中國的獨裁政權，才來到這個國家。」

亞裔 TikTok 華裔

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