中國深耕州級民代 多位猶他州議員常訪中 聯邦關注

中國國家主席習近平。(美聯社)

中國發動全球攻勢，想在美贏得朋友及影響政策，居然在極信仰宗教、保守的猶他州 開花結果，不僅猶他州議會延後對代表中共的文化機構孔子學院採取行動、中國國家主席習近平與四年級學生互寄卡片獲廣泛正面報導，另有25名議員經常訪中，值此華府與北京 關係愈形惡化之際，代表北京在美地方層級找到盟友。

美聯社26日報導，聯邦官員表示，地方領袖有遭北京操縱之虞；北京在地方的耕耘被華府視為國安威脅。

退休聯邦調查局(FBI )幹員蒙托亞(Frank Montoya Jr.)表示，中國在猶他州取得成功，顯示「中國一直想影響美國有多無孔不入、孜孜不懈」；猶他州是重要立足點，「能在鹽湖城取得成功，在紐約等地也就辦得到」。

安全專家表示，中國對美各地方社區的攻勢很廣泛、量身裁製；美聯社發現，在猶他州，北京及親中人士訴諸信仰摩門教議員的關係；摩門教是猶他州主流宗教，一直希望能在中國擴張宗教勢力。

北京在猶他州的攻勢引起州級、聯邦議員的關切，也吸引司法部注意。一名州議員表示，2020年他提出決議案，表達新冠疫情初期與中國團結，便遭FBI約談；一位近年來積極推動華府與北京拉近關係猶他州教授對美聯社表示，他被FBI約談兩次；不過FBI拒絕評論此事。

中國駐美大使館發言人向美聯社表示，中國看重與猶他州的關係，任何言行想醜化、抹黑這種低於國家層級的交流，都出於別有用心的政治目的。

各國包括美國從事地方層級的外交並非不尋常。聯邦官員及安全專家強調，很多中國語文及文化交流的居心昭然若揭，但這麼強勢討好地方領袖、挑起國安顧慮的國家，還真不多。

情報界在3月公布的年度威脅評估報告表示，面臨與美就國家層級關係日益緊張，中國正加倍耕耘地方影響力；北京相信，地方官員比起聯邦官員更容易打動。

但聯邦官員對中國政府鎖定哪些州級、地方級政府，所提供的詳情很少；美聯社把調查採訪焦點放在猶他州，是因為中國在該州顯然已培養出很多盟友，支持中國的人與州議員很熟；中方經常在猶他州取得立法及公關方面的勝利，例如友中的州議員就延遲一年，才查禁中資在猶他州各大學開設孔子學院。

2020年，習近平致函猶他州一班四年級學生，感謝他們寄來中國新年賀卡，並鼓勵他們「成為中美友誼的年輕大使」，此事在中國官媒上大肆報導，也取得猶他州肯定。一名共和黨州議員在議會議場表示，中國領袖花時間寫這麼棒的信，讓他覺得不可思議。

美方官員指出，中國在猶他州的利益並不侷限在州級官員或代言人，不只做外交、貿易及教育；中國公安部對猶他州也很有興趣；今年1月，前研究生紀超群(Ji Chaoqun，31歲，音譯)因替中國當間諜而被判刑八年；紀超群表示，上線給他的任務就是廣交美國朋友；他在摩門教會受洗，被捕之前向美國便衣幹員表示，自己最近常去猶他州。

出身猶他州的前美國情報官員漢森(Ron Hansen)被控試圖向中國出售機密情資而認罪。漢森表示，中方間諜網給他的任務便是評估美國官員對中國的各種觀點。FBI在他儲存於筆記型電腦的敏感檔案上，發現猶他州民選官員的姓名；漢森在2019年被判刑10年，目前在聯邦監獄服刑中。