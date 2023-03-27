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查克柏格夫婦喜迎第三個女兒 續取羅馬皇帝名字

編譯俞仲慈／綜合26日電
查克伯格日前在Instagram報喜，曬出與小女兒對視的照片。（取材自Instagram）
查克伯格日前在Instagram報喜，曬出與小女兒對視的照片。（取材自Instagram）

社群媒體臉書(Facebook)聯合創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)24日分享一張他與小女兒的溫馨照片，向各界宣布第三個女兒誕生，並透露他和華裔妻子普莉希拉·陳(Priscilla Chan)已為小女兒取名Aurelia，同樣也是來自古羅馬帝國皇帝的名字。

查克柏格在Instagram公布三女兒的第一張照片，並稱小女兒為「如此小小的祝福」，小女兒全名為Aurelia Chan Zuckerberg。據了解，Aurelia這個名字來自古羅馬皇帝「馬可·奧理略」(Marcus Aurelius)，已經是查克柏格連續三次，以歷史上最強大的古羅馬帝國皇帝名字為女兒命名，由此可見查克柏格對古羅馬帝國的迷戀。

現年38歲的查克柏格，長女取名Maxima，是拉丁名Maximus的變體，來自古羅馬皇帝「馬格努斯·馬克西姆斯」(Magnus Maximus)；次女取名August，以紀念古羅馬帝國開國君主「奧古斯都·凱撒」(Augustus Caesar)。

其實這位臉書母公司Meta的執行長早在為人父前，就是古羅馬歷史迷，他在2018年接受紐約客(New Yorker)專訪時表示，自高中學習拉丁語，就對古羅馬歷史產生興趣，他當時表示：「(古羅馬歷史)有各種好、壞等等性格複雜的人物，我認為奧古斯都是其中最令人著迷的人物。」查克柏格強調：「基本上，他透過非常嚴格的方式，為世界奠定200年和平。」

據了解，查克柏格2012年結婚，帶著妻子前往義大利羅馬度蜜月，事後查克柏格還開玩笑表示，奧古斯都是他們夫妻蜜月之行最常看到的客人，「我太太笑我，因為她認為我們是蜜月三人行，也就是我、她以及奧古斯都。」查克柏格補充道：「蜜月拍的照片全是奧古斯都的雕像」。

查克柏格 臉書 社群媒體

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