賓州巧克力工廠爆炸 2死5失蹤 初判是瓦斯外洩惹禍

賓州西雷汀的一座巧克力工廠24日發生爆炸並引發大火，圖為廢墟上冒出滾滾濃煙。(美聯社)

賓州西雷汀市(West Reading)有近80年歷史的RM帕爾默公司(RM Palmer Company)巧克力工廠，24日發生大爆炸，整間工廠夷為平地，至今造成2死多人受傷，還有5人仍然失聯，消防搜救人員25日仍在現場搜尋失蹤者，最少從瓦礫救出一人。

警方初步研判是瓦斯外洩引發大爆炸，威力之強連1哩外的民眾都感受得到，鄰近工廠的公寓和教堂，甚至因為震波移位超過4呎。大爆炸除了摧毀巧克力工廠外，鄰近一座建築也嚴重受損，也有受影響民眾指自家的房屋劇烈晃動。

西雷汀市位於費城 西北約60哩處，是約4500人的小鎮。爆炸地點地處鬧區。

賓州西雷汀的一座巧克力工廠24日發生爆炸並引發大火，圖為廢墟上冒出滾滾濃煙。(美聯社)

儘管市長卡格(Samantha Kaag)早前在記者會上說，工廠被夷為平地，搜救人員能夠從建築物裡搶救的沒有太多。但警察 局長霍爾本(Wayne Holben)認為，從廢墟中救出了一人，為仍有可能找到其他人提供了希望。

西雷汀市府人員25日表示，他們目前只能確定2人死亡，失聯者則由早前的9人減至5人。

一隊結構工程師及州政府所屬的搜救特遣隊事，事發後馬上趕到現場協助，至25日還有更多人員陸續抵達。救援人員25日出動專門的設備繼續展開搜索，警犬及成像探測器也協助尋找是否有生命跡象。

州長夏皮羅(Josh Shapiro)25日也與州政府應急管理部門負責人一起到現場視察，他表示會盡一切協助工廠恢復運作，又希聯邦提供資源。

當地的UGI公用事業公司表示，事發前並沒有收到工廠洩漏瓦斯的報告，目前的調查還包括檢查附近的所有瓦斯設施。

爆炸發生後竄起火勢，廠內工人紛紛逃出來，附近受損公寓的居民也恾忙走避，但市府沒有下令疏散。

根據RM帕爾默公司官網，該公司於1948年創立，專門生產季節性巧克力產品，例如情人節心型巧克力以及復活節 兔子造型巧克力等，早前仍在臉書的廣告中宣傳復活節產品，工廠大爆炸勢將影響生產。