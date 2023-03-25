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TikTok聽證後 麥卡錫稱兩黨對禁令有共識 民主黨仍分歧

記者胡玉立／綜合報導
共和黨籍的國會眾院議長麥卡錫(左)24日表示，共和、民主兩黨對解決TikTok的國安隱憂有共識，他對通過法案禁抖音有信心。(美聯社)
共和黨籍的國會眾院議長麥卡錫(左)24日表示，共和、民主兩黨對解決TikTok的國安隱憂有共識，他對通過法案禁抖音有信心。(美聯社)

國會眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)24日表示，TikTok執行長周受資的國會證詞「非常令人擔憂」，他認為兩黨議員將會共同通過立法，解決因TikTok而生的國安顧慮；但民主黨人對如何處理TikTok立場分歧，尤其是眾院精通科技事務的民主黨人，並不願全面支持禁止TikTok，而是強調立法保護數據隱私安全。

麥卡錫表示，周受資身為執行長，23日在眾院委員會面對兩黨議員盤問，「無法說出中國並未監視數據」。麥卡錫似乎是指共和黨議員鄧恩(Neal Dunn)與周受資互動的聽證片段，但TikTok事後辯稱那是曲解原意。

23日聽證會上，鄧恩提及去年有媒體揭露，TikTok曾為查出向記者洩露公司資訊的「內鬼」是誰，取得多位記者IP位址，此舉遭質疑不當監控用戶。鄧恩質疑字節跳動是否在「監視美國公民」；周受資回應道：「不能用監視(spying)來形容這件事。」他將此事描述為涉及「內部調查」。

目前，越來越多人呼籲禁止TikTok或通過兩黨立法賦予拜登政府實施禁令的合法權力。23日國會聽證，兩黨對周受資長達近六小時的拷問，儼然是分裂國會的罕見團結，兩黨同聲強調中國影響力的危險性並敦促保障美國兒童安全。

但民主黨人雖提出擔憂，卻尚未支持美國採取禁令；該如何處理TikTok，黨內立場分歧。拜登政府要求TikTok的中國所有者出售所持股份，否則將在美國禁止TikTok。民主黨控制的參院已提出法案，賦予白宮更多權力來限制TikTok和其他有風險的外國應用程序。

部分更專精科技事宜的民主黨人，尤其是眾院民主黨人，呼籲在禁令方面保持克制，他們主張推動可一舉解決所有美國應用程序帶來的隱私和安全風險的法案。

眾院民主黨黨團主席傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)24日表示，「TikTok確實存在國家安全問題。」他主張保護消費者隱私。

麻州民主黨眾議院特拉漢(Lori Trahan)對徹底禁止TikTok持謹慎態度。她說：「TikTok已成美中不斷升級緊張關係的代名詞；國會有責任，不要讓科技政策成為部落主義或民族主義的犧牲品。」特拉漢並直言，「我們知道，美國有些公司希望TikTok被禁。」

TikTok 民主黨 眾院

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