我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

想要禁TikTok 還要過「憲法第一修正案」這關

編譯潘勛／綜合24日電
政府若執意要關掉抖音，勢必還要過憲法修正案第一條保障言論自由這一關。（路透）
政府若執意要關掉抖音，勢必還要過憲法修正案第一條保障言論自由這一關。（路透）

聯邦行政及立法單位揚言查禁短影音平台抖音(TikTok)，主要理由在抖音是中國字節跳動公司旗下分公司，有危及美國國家安全之虞，但律師傑佛(Jameel Jaffer)投書「紐約時報」指出，政府若執意要關掉抖音，勢必還要過憲法修正案第一條保障言論自由這一關。

辯論查禁抖音一案，憲法第一修正案未受到更多關注，可能在字節跳動乃是中方公司，無法主張憲法言論自由權，但若撇開公司的權利問題，使用平台的有1億5000多萬美國人，他們在抖音張貼、消費內容，無疑就在使用第一修正案的權利。

傑佛指出，六年前在「帕金漢訴北卡羅來納州」(North Carolina)一案，北卡州禁止性侵犯使用社群媒體的法律，就遭最高法院推翻，理由是這些網站已「整合到我國現代社會及文化之紋理」。

56年前，最高法院就一系列案件做判決，認定憲法第一修正案保護的，不只表達的權利，還有權接收資訊，包括有權接收來自國外的資訊及想法。有件案例是「拉蒙特訴郵政總局長」(Lamont v. Postmaster General)，最高法院便廢除一條聯邦法律，法律禁止國人由外國收取「共產黨政治文宣」，但書是他們特定要求郵政局寄來。最高法院認定該法為試圖「控制思想自由流往大眾」，不可行。

所以政府舉動的影響乃是禁止國人使用外交通訊平台，無疑會牽涉到憲法第一修正案。兩年前前總統川普想禁掉中國傳訊應用程式微信(WeChat)，聯邦法院擋下川普，正因如此。

當然，主張查禁抖音會牽纏上第一修正案，不意味查禁就違憲；但禁令遇到官司挑戰，必須接受檢驗，一切過關才行。

目前有此一說，認為政府必須滿足第一修正案最嚴格的檢驗，畢竟查禁抖音，等於設下限制抖音用戶言論的先例。政府至少必須指出，查禁抖音與政府重大利益相關甚大，這樣才行。

政府至今援引的主要理由，是保護國民資訊，另拿掉中國政府憑以宣傳假消息的工具。假定兩者都是重大利益好了，聯邦政府主張斷然禁掉抖音，適足以符合這兩種利益，也值得存疑。

抖音 北卡羅來納州 郵政

上一則

開全美先例 猶他州未成年使用社群媒體須經家長同意

下一則

為何議員緊咬TikTok不放？中國政府能強迫索取資料嗎？

延伸閱讀

周受資TikTok聽證會被質問6小時 中國網友封「孤獨英雄」

周受資TikTok聽證會被質問6小時 中國網友封「孤獨英雄」
TikTok資安爭議 美議員：難道要等習近平侵台才禁止

TikTok資安爭議 美議員：難道要等習近平侵台才禁止
法國跟緊腳步 禁公務員使用TikTok等娛樂程式

法國跟緊腳步 禁公務員使用TikTok等娛樂程式
TikTok威脅國安？答案見仁見智 4成民眾挺禁令

TikTok威脅國安？答案見仁見智 4成民眾挺禁令

熱門新聞

川普預告自己將被逮捕。（美聯社）

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

2023-03-18 08:54
據外電報導，交通部草擬了一份禁止赴美中國航班飛越俄羅斯領空的命令提交給白宮官員，目前還在審議中。（新華社）

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

2023-03-18 07:37
圖為紐約下城法院附近，一名打扮為川普支持者的人士。(美聯社)

川普的支持者為何沒上街？

2023-03-21 16:25
18袋KFC外賣到達習近平訪俄期間下榻的莫斯科陽光酒店。(截取自Ruptly影片)

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

2023-03-22 16:30
俄羅斯總統普亭今天與到訪的中國國家主席習近平會談。路透

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

2023-03-20 12:04
福斯新聞(Fox News)報導，紐約執法機關內一名知情人士表示，21日(周二)將不會提控及逮捕前總統川普。(美聯社)

福斯新聞：有新證人 川普今天不會被捕

2023-03-21 11:35

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光