想要禁TikTok 還要過「憲法第一修正案」這關

政府若執意要關掉抖音，勢必還要過憲法修正案第一條保障言論自由這一關。（路透）

聯邦行政及立法單位揚言查禁短影音平台抖音 (TikTok)，主要理由在抖音是中國字節跳動公司旗下分公司，有危及美國國家安全之虞，但律師傑佛(Jameel Jaffer)投書「紐約時報」指出，政府若執意要關掉抖音，勢必還要過憲法修正案第一條保障言論自由這一關。

辯論查禁抖音一案，憲法第一修正案未受到更多關注，可能在字節跳動乃是中方公司，無法主張憲法言論自由權，但若撇開公司的權利問題，使用平台的有1億5000多萬美國人，他們在抖音張貼、消費內容，無疑就在使用第一修正案的權利。

傑佛指出，六年前在「帕金漢訴北卡羅來納州 」(North Carolina)一案，北卡州禁止性侵犯使用社群媒體的法律，就遭最高法院推翻，理由是這些網站已「整合到我國現代社會及文化之紋理」。

56年前，最高法院就一系列案件做判決，認定憲法第一修正案保護的，不只表達的權利，還有權接收資訊，包括有權接收來自國外的資訊及想法。有件案例是「拉蒙特訴郵政 總局長」(Lamont v. Postmaster General)，最高法院便廢除一條聯邦法律，法律禁止國人由外國收取「共產黨政治文宣」，但書是他們特定要求郵政局寄來。最高法院認定該法為試圖「控制思想自由流往大眾」，不可行。

所以政府舉動的影響乃是禁止國人使用外交通訊平台，無疑會牽涉到憲法第一修正案。兩年前前總統川普想禁掉中國傳訊應用程式微信(WeChat)，聯邦法院擋下川普，正因如此。

當然，主張查禁抖音會牽纏上第一修正案，不意味查禁就違憲；但禁令遇到官司挑戰，必須接受檢驗，一切過關才行。

目前有此一說，認為政府必須滿足第一修正案最嚴格的檢驗，畢竟查禁抖音，等於設下限制抖音用戶言論的先例。政府至少必須指出，查禁抖音與政府重大利益相關甚大，這樣才行。

政府至今援引的主要理由，是保護國民資訊，另拿掉中國政府憑以宣傳假消息的工具。假定兩者都是重大利益好了，聯邦政府主張斷然禁掉抖音，適足以符合這兩種利益，也值得存疑。