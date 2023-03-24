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回應美國抖音聽證會 中外交部：仇外的政治迫害

世界新聞網／輯
TikTok執行長周受資23日遭到美國兩黨國會議員嚴厲質問，議員們認為TikTok是中國共產黨的「工具」，且包含傷害孩童心理健康的內容，應該在美禁用。（路透）
TikTok執行長周受資23日遭到美國兩黨國會議員嚴厲質問，議員們認為TikTok是中國共產黨的「工具」，且包含傷害孩童心理健康的內容，應該在美禁用。（路透）

熱門短影音應用程式TikTok執行長周受資23日在美國國會面臨嚴厲質問，議員們認為TikTok是中國共產黨的「工具」，且包含傷害孩童心理健康的內容，應該在美禁用。中國外交部在北京時間24日下午回應，批美國國會議員表示尋求禁止TikTok是「仇外的政治迫害」。

中國外交部24日舉行例行記者會，外交部發言人毛寧稱，中國政府高度重視並依法保護數據隱私與安全，從來沒有、也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據信息和情報。

「美國政府迄今沒有提供任何證據證明TikTok威脅美國國家安全，卻一再對有關企業做有罪推定和無理打壓。」毛寧表示，美國國會議員表示尋求禁止TikTok是仇外的政治迫害，美方應當切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的環境。

胡錫進：官司打到底，撐不住也要站著死

前環球時報總編輯胡錫進則在微博表示，美國政府和國會就是逼TikTok的母公司字節跳動將股權全部出售給美國公司，將擁有1.5億用戶、最受歡迎的短視頻應用程序據為美國所有。「TikTok絕不能屈服，要把官司打到底，最後如果就是撐不住，也要站著死。」

胡錫進稱，美國殺死TikTok，相當於在紐約時代廣場引爆一顆原子彈，將重創美國自己的法律和價值體系，把它在全球的形象炸得面目全非。

TikTok 北京 投資

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