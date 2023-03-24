中商務部：出售TikTok涉及技術出口問題 須中方許可

北京明確表態，出售或剝離TikTok，須得到中方許可。圖為TikTok母公司字節跳動在北京的總部。(Getty Images)

中國商務部23日針對美國政府要求北京 母公司「字節跳動」(ByteDance)出售國際版抖音「TikTok 」表示，將會堅決反對，強調出售或者剝離TikTok涉及技術出口問題，必須按照中國的法律法規履行行政許可程序；有線電視新聞網(CNN)則明指中國寧可讓TikTok被禁，也不願TikTok落入美國手中。

華爾街日報(WSJ)等媒體報導，白宮已下達最後通牒，TikTok若要繼續作為字節跳動的一部分，將面臨在美國遭禁的命運，TikTok也證實此事。

中國商務部發言人束玨婷在23日的例行記者會上，回應記者提問前述議題表示，中方注意到相關報導，無視產品和服務本身，僅從外國投資 者身分出發，強制要求出售TikTok，將嚴重損害中國等各國投資人赴美投資的信心。若該消息屬實，中方將堅決反對。

束玨婷強調，出售或者剝離TikTok涉及技術出口問題，必須按照中國的法律法規履行行政許可程式，中國政府將依法作出決定。

前總統川普政府揚言禁TikTok三年來，TikTok如今在美再次陷入存亡危機，TikTok執行長周受資(Shou Chew)23日出席眾院能源暨商業委員會(House Energy and Commerce Committee)聽證會說明。

CNN引述分析師和法律專家的看發報導，中國不可能從TikTok撤資，北京政府認為TikTok的技術屬於機密，2020年以來已採取各項措施，確保總部位於北京的TikTok母公司字節跳動可以否決任何出售提案。

如今的問題是，誰擁有TikTok演算法的關鍵機密，以及TikTok目前從美國每月1.5億活躍用戶端收集來的數據資料。

中國政府認為，部分先進科技，包括推薦內容的演算法，對於國家利益至關重要。

2022年12月，中國官員提議強化監管科技產品與技術賣給外國買家的規定。

香港開源資本(Kaiyuan Capital)首席投資官員席佛斯(Brock Silvers)說，「北京對於美國強制要求TikTok出售的決定無法置喙，但終將反對這筆交易；目前看來，北京不太可能接受任何將TikTok演算法剝離直接控制和監管機構的交易。」