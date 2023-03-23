國會預算聽證 布林肯：準備應對中國「長期挑戰」

國務卿布林肯22日在聯邦參院撥款委員會預算聽證會上表示，俄羅斯侵烏如打開潘朵拉之盒，中國正觀察和汲取俄經驗，但尚未越線提供俄國大量軍援。(歐新社)

國務卿布林肯 (Antony Blinken)22日在國會聽證會表示，要做好準備應對中華人民共和國的長期挑戰，且美國一直在考慮如何最有效地支持台灣防衛；他肯定軍售的效用，但並未明確答覆軍援台灣的要求。

布林肯先後赴聯邦參議院撥款委員會小組聽證會和參議院外交委員會，說明國務院 的下年度預算 ；他說，美國要做好準備有效應對兩大威脅，首先是戰略競爭對手構成的重大挑戰，包含俄羅斯的威脅與中華人民共和國的長期挑戰；其次為全球性的氣候危機、移民、糧食與能源問題。

下年度預算續挺烏

布林肯表示，下年度預算將維持美國對烏克蘭的支持，確保俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)發動戰爭是戰略失敗，並強化在競爭中「勝過中國」的努力；他說，美國致力促進自由開放的印太區域，因此比起上一年度，在印太增加18個百分點的預算。

布林肯說，中國正審慎觀察華府和全球如何應對俄羅斯侵略烏克蘭，不過北京還沒有跨越紅線，向俄國提供致命武器。

共和黨籍參議員海格提(Bill Hagerty)以拜登政府不同意無償軍援台灣，以及外國軍事援助計畫杯水車薪，質疑美國無法有效嚇阻中國侵略台灣。

國務卿布林肯(前右)22日在聯邦參院撥款委員會預算聽證會作證時，身後有示威者舉著「烏克蘭：現在舉行和平談判」的標語示威。(美聯社)

共和黨籍外交委員會首席議員芮胥(James Risch)說，國務院預算中缺乏對台灣強力的安全協助，令人不安；他詢問布林肯該如何捍衛台灣。

肯定軍售台灣效用

布林肯表示，外國軍事援助是工具之一，美國在一直在考慮如何最有效地支持台灣的防衛，關注重點在對外軍售。

布林肯說，美國過去10年來批准對台軍售超過400億元，過去5年內就有210億元，他是批准最多對台軍售案的國務卿；而台灣則是透過提高防衛預算來增加購買防禦所需。

布林肯表示，提供武器讓台灣能自我防衛的關鍵在生產能力，這點美國正在努力；且以美國政府的預算或權力而言，軍售模式非常恰當，國務院在批准軍售這點上沒有任何延遲。

中央情報局局長伯恩斯(William Burns)上月評估，中國國家主席習近平下令解放軍在2027年前準備好能侵略台灣的能力；布林肯同意這項評估。