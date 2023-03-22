習近平普亭聯合聲明 和談解決俄烏危機 習邀普今年訪中國

中國國家主席習近平21日在克里姆林宮內著名的「多棱宮」歡迎晚宴上，與俄國總統普亭舉杯互祝兩國。(美聯社)

中國國家主席習近平 與俄羅斯普亭 21日結束兩日會談，簽署聯合聲明並召開記者會，強調將透過和平談判解決烏克蘭 危機，同聲批評西方國家，反對單邊制裁；普亭表示，俄國企業可以滿足中國日益增長的能源需求；習近平幾乎未提烏克蘭衝突，僅呼籲各方理性對話，並邀請邀普亭「今年方便的時候」訪問中國。

同聲譴責西方國家金援烏克蘭

習近平與普亭21日在聯合聲明中鞏固中俄友誼，同聲譴責西方國家金援烏克蘭近160億元並提供坦克等武器。

習近平與普亭討論一系列問題，包括深化雙邊關係、經濟領域合作、國際局勢和烏克蘭危機；正式會晤儀式結束後，另有針對小議題與和大範圍的會談。

習普互稱好友促經濟合作

克里姆林宮企盼習近平訪俄已久，因此舉凸顯強大的中國支持俄國；習近平與普亭互稱好友，允諾促進經濟合作並形容兩國關係再好不過。

中俄領袖會後簽署聯合文件，並召開聯合記者會，強調深化雙邊經濟合作關係與文化交流。會談後，兩國領袖共同簽署「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」和「中華人民共和國主席和俄羅斯聯邦總統關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規畫的聯合聲明」。

聯合聲明內容包括一貫的譴責西方國家，指美國損害全球穩定，北大西洋公約組織(NATO)擅闖亞太地區；聲明並指西方國家試圖在烏克蘭戰事中孤立俄國，批評國際刑事法庭(ICC)對普亭提起戰爭罪訴訟並發布逮捕令，怨懟國際制裁俄國政府及其經濟。

習近平呼籲俄烏理性對話

普亭肯定中方2月24日針對「政治解決烏克蘭危機」提出的12點聲明，譴責基輔與西方國家駁回中國版的「烏克蘭和平計畫」。

然而，訂22日離開莫斯科的習近平在共同聲明中幾乎未提烏克蘭衝突，僅表示中國「立場公正」，呼籲俄烏「和談」與「理性對話」。

習近平邀請普亭在「今年方便的時候」訪中，出席「一帶一路」高峰論壇。

白宮再稱中國立場不公正

白宮21日再次表示，中國的立場並不公正，呼籲北京施壓俄國立即撤軍，馬上就可結束戰爭。

在中俄擴大經濟合作方面，普亭表示，兩國能源合作將擴大，「俄國企業可以滿足中國漸增的能源需求，包括目前的預測和未來磋商的部分。」

普亭指出，俄國會是供應中國石油、天然氣、液化天然氣、煤礦與電力的戰略夥伴，「到了2030年，天然氣供應量將達980億立方公尺，外加1億噸液化天然氣」。

普亭表示，核電廠設施正照計畫進行，中俄雙方正在討論前景看好的80個大規模雙邊投資項目，總額約1650億元。