「習普會」圖什麼？紐時：中國想結盟 俄要經濟救生索

雖然正值俄烏戰爭期間，莫斯科對習近平的到訪，給予高規格接待。圖為習近平抵達克里姆林宮，俄方人員相迎。(路透)

中國國家主席習近平 20日抵達莫斯科，進行為期三天的國事訪問；紐約時報20日報導，習近平與俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)本周的會面，在各有所圖的基礎上，寫下了中俄兩個強權國家雙邊關係現正日漸深化的另一個重要時刻。

普亭希望從中國得到什麼？報導分析，普亭需要中國協助振興受到西方國家制裁而受創的俄羅斯經濟，如今中國儼然已經成為俄羅斯投資、貿易領域的一條救生索(lifeline)。西方國家去年對俄羅斯原油、天然氣採購祭出限縮之後，中國擴大採購俄羅斯能源，協助俄羅斯抵銷虧損。

美國官員說，自從俄烏戰爭開打以來，俄羅斯便向中國尋求軍武設備及經濟援助；美國官員日前指出，中國正考慮提供武器給俄羅斯在烏克蘭境內使用，但如此說法已被中國否認。俄烏戰爭爆發後，中國並未譴責俄羅斯侵犯烏克蘭，中方論述基本上與俄羅斯口徑一致，責怪美國及北約(NATO)挑釁導致衝突產生。

另一方面，報導指出，中國對於要不要全力支持俄羅斯仍然存有疑慮；因為戰爭衍生的動亂不安可能危及中國本身的成長，中國想要與世界各國增進經貿關係的努力，也可能變得複雜化。

習近平希望從俄羅斯得到什麼？報導指出，習近平想跟普亭組成立場一致的聯盟，與美國及西方國家的稱霸局面抗衡。

抵達俄羅斯之前，習近平20日在俄羅斯報紙刊登聲明，聲明中指出，中俄需要合作以克服安全挑戰，包括「各種霸權、控制、霸凌的傷害舉動」。

報導指出，面對美國對中國崛起的圍堵，習近平立場已經變得強硬，在談話中描述中國是受到打壓的國家，論調與普亭對俄羅斯民眾的發言類似。