習近平今會普亭 學者：中加大挺俄力道

中國國家主席習近平(右)20日啟程前往俄羅斯訪問。圖為習近平與俄羅斯總統普亭2022年2月在北京會談。（路透）

中國國家主席習近平 20日至22日出訪俄羅斯，首日便安排會晤俄羅斯總統普亭 ，不睬國際因應俄國 入侵烏克蘭而孤立俄國的各項舉措，也象徵中國認為沒有必要在戰事持續之際公開與俄國保持距離。

新華社：中俄關係穩如泰山

北京政府定調此行為友誼、和平、合作之旅，中國官方媒體「新華社」連日發文造勢，強調中俄關係「成熟堅韌、穩如泰山」，建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，同時暗批美國，製造「民主對抗威權」的偽命題，宣稱中俄將堅定不移反對霸權、抵制新冷戰。

此行是習近平第三度出任中國國家主席後首次出訪，他上次出訪是去年12月對沙烏地阿拉伯進行國是訪問。習近平此次訪俄正值西方國家力挺烏克蘭，關切中國逐漸積極支持俄國，且可能在形塑衝突中扮演更堅定的角色的時刻，而烏克蘭正在為春季反攻作準備。

「中俄具備典型關係」

卡內基國際和平基金會研究員加布耶夫(Alexander Gabuev)接受「美國廣播公司」(ABC News)訪問時說，「這次戰時的國是訪問顯示習近平認為中俄具備典型(quintessential)關係，不受俄國對烏克蘭發動毀滅性戰爭而受威懾或阻礙，這是重要的訪問。」

俄國侵烏前三周，普亭訪問北京，普亭與習近平當時宣告「夥伴關係無極限」；但烏俄戰爭開打後，中國發現實際支持俄國處處受限，中國試圖保持中立，但大多支持普亭對戰爭的論述，反對制裁俄國並提供科技協助。

加布耶夫表示，中國從未拋棄俄國，而習近平此行訪俄在某種程度上加大支持力道，「過去一年來，中國展現中俄關係絕對正常，不受俄國侵烏影響」，這可從兩國舉辦聯合軍演、中俄資深官員互訪中窺見端倪。

俄國資深官員17日透露，普亭與習近平會後將發布聯合聲明，強調「深化各方夥伴關係，戰略合作進入新時代」。

美國上月起示警，稱中國考慮提供俄國致命的軍事協助；美國及其盟友已譴責中國在國際制裁俄國的情況下提供俄國晶片等零件，此晶片對延續攻擊設備運作至關重要，但中國否認送晶片為致命協助。

中國近幾周逐漸擺出和事佬的姿態，中國高官2月會見普亭後公布「和平提議」，習近平也預期會首度透過視訊電話與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)晤談。