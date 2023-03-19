美中關係陷惡性循環 中國外交攻勢抗美效果有限

中國今年來藉發表對俄烏戰爭立場及促成沙烏地、伊朗復交展現外交攻勢。圖為中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中）10日在北京主持伊、沙兩國會談閉幕。（路透）

中國今年來藉發表對俄烏戰爭立場及促成沙烏地、伊朗復交展現外交攻勢。但專家認為，這是中國在美中關係惡化後，對美國抗中策略所採取的抵禦，但效果可能有限。而中俄關係則將更加緊密。

德國 之聲（Deutsche Welle）今天發表題為「中美關係進入新的惡性循環，北京加強外交攻勢」的文章，提到上述看法。

文章以習近平日前在參加中國全國「兩會」分組會議時，直指「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」的說法為開端，指美中關係如今「似乎在走向另一個惡性循環」。

美國巴克內爾大學（Bucknell University）政國際關係教授朱志群認為，美中之間持續緊張的關係已直接影響到中國的外交政策走向，迫使中國一邊加強與開發中國家的傳統盟友關係，同時也修復與澳洲、德國等西方民主國家之間的關係。這些會晤，都是抵禦美國抗中外交戰略的一部分。

芬蘭赫爾辛基大學訪問學者英莎麗（Sari Arho Havren）指出，充滿挑戰的外部環境，迫使中國在多個領域調整外交政策。其中重要的，就是中國開始越來越強硬地試圖控制國際話語權，將中國塑造成「全球和平安全的提供者和平衡因素」；同時將美國描述成「沒有試圖阻止衝突，且製造和挑起衝突的侵略者」。

拉脫維亞里加斯特拉丁什大學（Riga Stradins University）中國研究中心主任契倫科娃（Una Cerenkova）表示，中國希望透過與任何可能不會與美國結盟、或對現存國際格局持負面看法的國家加強聯繫，以提升自己的全球地位和影響力。

契倫科娃認為，中國試圖與所有人展開對話，且他們的做法是重務實而輕意識形態的。這些努力可為中國帶來的收益是：逐漸成為其它國家心目中的一個「重要參與者」，進而讓他們認為「中國可以坐在談判桌前，並且可以對國際安全局勢帶來影響」。

中國在2月21日發表的「全球安全倡議」，以及2月24日烏克蘭 戰爭爆發1週年發表的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，都被認為是中國加強外交攻勢的重要象徵。

但新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者唐安竹（Drew Thompson）認為，這2項文件看來都更像是「意向和偏好聲明」，而非戰略文件，旨在讓「中國利益相關者」更能理解中國在安全和政治上的優先選項。

朱志群則認為，這兩份文件包含了很多可在烏克蘭或其它地區促進和平的一般性原則，並重申了中國關於主權和領土完整的承諾及呼籲，但這都是無法操作實施的。

英莎麗對此指出，在當前美中競爭持續加劇的地緣政治背景下，中國可能會與俄羅斯 保持更緊密的關係。因為中國將俄羅斯視為「共同抗衡以美國為首的西方集團」的一個「寶貴的多層次合作夥伴」。