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學者：封口費案調查有瑕疵 即使起訴也難入罪

編譯徐薏茹／綜合18日電

喬治華盛頓大學公共利益法系主任、刑事辯護律師特利(Jonathan Turley)指出，川普被控支付成人電影女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels) 13萬元封口費一案「有瑕疵」，認為曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)成功起訴川普的機會不大。

然而特利也表示，川普必須「壓下任何煽動性言論」；川普18日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)上宣稱自己將於21日被逮捕，同時呼籲支持者出面示威抗議，他的貼文寫著：「抗議吧，奪回我們的國家！」

川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)於2018年認罪並且服刑，他承認曾經手以競選資金支付丹尼爾斯封口費，要求對川普與丹尼爾斯的婚外情保密，柯恩表示他在川普的指示下支付這筆封口費。

川普可能被指控偽造支付柯恩款項的商業紀錄，同時可能面臨違反選舉法的相關指控。

特利指出：「如果此案是根據一項實際上是檢舉聯邦選舉違規行為的州控罪，就會有瑕疵。該聯邦案件被司法部駁回。可能還有訴訟時效法規的問題。」

「白艾榮也許可以期待紐約的法官與陪審團成員表現出高積極度，然而本案的新穎度和問題將為控方帶來棘手的上訴問題」。

他指出，若白艾榮能硬將聯邦指控作為州案件，「白艾榮仍會面臨定罪的巨大挑戰，儘管有最棒的陪審團，但這是眾所周知難以起訴的論點」。

據報導，川普在任期間，聯邦檢察官不考慮就封口費對川普提出指控，因為司法部的指導原則是在任總統不能被起訴。

CNN法律分析專家霍尼格(Elie Honig)指出，川普的總統任期結束後，聯邦檢察官確實曾再度關注此案，然而1月6日國會暴亂發生後，之後一連串對川普的審查讓封口費案顯得「瑣碎且過時」，因此選擇不起訴。

特利稱封口費案在政治方面受到歡迎，但在法律方面無太大作用，「非常難證明花錢掩蓋一個令人難堪的緋聞是出於政治目的，而不是其他一堆明顯的原因，包括保護名人聲譽、保住婚姻等」。

川普 白艾榮 檢察官

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