封口費案女主角「風暴女」四婚 嫁老友成人片男星

川普封口費案的女主角、艷星「風暴女」丹尼爾斯(左)去年12月與成人片男星布雷德(右)結婚，開啟她的第四段婚姻。(取自Instagram)

每日郵報(Daily Mail)獨家報導指出，川普封口費案的女主角、成人片女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)去年12月已悄悄與成人片男星布雷德(Barrett Blade)結婚，開啟她的第四段婚姻。

這對新婚夫妻是多年好友，最初在酒吧結識，已有25年的交情，直到最近才從朋友升級為情人，再結為夫妻。

丹尼爾斯已從德州 遷居至佛州 一馬場，與布雷德一起生活。她經常在社群媒體 上表達對馬的熱愛，一則Instagram貼文曬出丈夫布雷德頭戴牛仔帽的照片，貼文寫到：「無法相信我每天早上在他身旁醒來，我的男人超級性感。」

兩人均使用藝名，丹尼爾斯的本名是史蒂芬妮·克利福德(Stephanie Clifford)，布雷德的本名為布雷特(Russell Barrett)。

布雷德除了演成人電影，還經營一家名為Alienwerxs的公司，販售外星人主題的服飾，以及丹尼爾斯的商品，包括T恤、日曆等。

丹尼爾斯新婚不久後發文表示：「即使是在艱難的日子裡，和最好的朋友結婚，人生總是會變得美好，謝謝@barrettblade777給我夢想中的家，夢想中的家庭與生活。」

丹尼爾斯的原名是史蒂芬妮·格列格里(Stephanie Gregory)，2003年與第一任丈夫、情色片男星帕特麥恩(Pat Myne)結婚後，跟隨他的本名改姓克利福德，並沿用至今，第一段婚姻於2005年結束。

2007年丹尼爾斯嫁給第二任丈夫邁克莫茲(Mike Moz)，兩人於2009年離婚。

她的第三任丈夫是克萊恩(Glendon Crain)，克萊恩也曾是成人片男星，以藝名布蘭登米勒(Brendon Miller)活動，同時在幾個搖滾樂團擔任鼓手，他們的婚姻也持續不久，2015年結婚，2018年離婚。

據悉，克萊恩最近一次的消息是在德州的餐廳當洗碗工，照顧與丹尼爾斯的12歲女兒凱登(Caiden)。2020年克萊恩的律師曾向每日郵報透露，克萊恩極力反對女兒與成人產業工作者來往。