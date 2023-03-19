共和黨議員批檢方起訴川普「濫權」 麥卡錫要國會調查

共和黨籍的國會眾院議長麥卡錫要求國會調查紐約地區檢察官白艾榮起訴川普是否「出於政治動機」和「濫用權力」。(美聯社)

前總統川普 在社媒自稱下周會被捕，共和黨國會議員18日砲轟川普被起訴就是「出自政治動機」，「濫用權力」；眾院議長麥卡錫 更稱將要求相關委員會調查檢方；川普「讓美國再次偉大」(MAGA)運動的支持者表示，川普若被捕、起訴，定將贏得2024年，重回白宮。

國會山莊報(The Hill)報導，麥卡錫表示將要求相關委員會調查是否有任何聯邦公款被用在「以政治動機的起訴干預選舉，顛覆我國民主」；麥卡錫發推文表示，冷飯再炒，激進派地方檢察官濫權到叫人義憤填膺，此人讓凶惡犯罪分子大搖大擺走著，卻出於政治報復而追咬川普；麥卡錫所稱的檢察官是紐約州曼哈頓地方檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)。

參議員史考特(Rick Scott，佛州)也推文表示，他也支持麥卡錫要求偵辦，聯邦經費不該用在支持此一激進檢察官(指白艾榮)跟他粗糙的政治攻擊。

Axios網站報導，麥卡錫若展開新調查，與眾院共和黨推動的偵辦網絡吻合一致，用來對付其他政府機構；眾院共和黨指控偵調單位把聯邦資源「武器化」，專門用來鎖定保守派。

眾院監督委員會及司法委員會帶頭調查大多數「偵調武器化」的司法行動。

民主黨國會議員迅速回應，譴責麥卡錫自己的濫權，用聯邦機構想輾壓地方執法。

白艾榮檢察官調查川普涉嫌付封口費給艷星一案，調查已接近決定要不要起訴川普；白艾榮先前還邀請川普前來大陪審團前作證，但川普的律師表示，前總統不接受這種邀請。

挺川普的共和黨聯邦眾議員瑪喬麗‧葛林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)發推文指出，若白艾榮起訴川普卻未能證實川普做錯什麼事，那川普接下來在選舉勝幅之大將遠超以往所得；葛林另稱，任何共和黨人支持「起訴」川普，必自食惡果。

MAGA支持者表示，川普遭起訴，只會幫助他2024年總統選舉獲勝；在愛阿華州MAGA造勢場合上，78歲退休農夫哈克邁爾(Allen Hockemeyer)表示，起訴會幫到川普，不論在紐約曼哈頓、亞特蘭大市或華府，偵辦川普的行動都是「騙局」。