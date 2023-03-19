共和黨議員批檢方起訴川普「濫權」 麥卡錫要國會調查
前總統川普在社媒自稱下周會被捕，共和黨國會議員18日砲轟川普被起訴就是「出自政治動機」，「濫用權力」；眾院議長麥卡錫更稱將要求相關委員會調查檢方；川普「讓美國再次偉大」(MAGA)運動的支持者表示，川普若被捕、起訴，定將贏得2024年，重回白宮。
國會山莊報(The Hill)報導，麥卡錫表示將要求相關委員會調查是否有任何聯邦公款被用在「以政治動機的起訴干預選舉，顛覆我國民主」；麥卡錫發推文表示，冷飯再炒，激進派地方檢察官濫權到叫人義憤填膺，此人讓凶惡犯罪分子大搖大擺走著，卻出於政治報復而追咬川普；麥卡錫所稱的檢察官是紐約州曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)。
參議員史考特(Rick Scott，佛州)也推文表示，他也支持麥卡錫要求偵辦，聯邦經費不該用在支持此一激進檢察官(指白艾榮)跟他粗糙的政治攻擊。
Axios網站報導，麥卡錫若展開新調查，與眾院共和黨推動的偵辦網絡吻合一致，用來對付其他政府機構；眾院共和黨指控偵調單位把聯邦資源「武器化」，專門用來鎖定保守派。
眾院監督委員會及司法委員會帶頭調查大多數「偵調武器化」的司法行動。
民主黨國會議員迅速回應，譴責麥卡錫自己的濫權，用聯邦機構想輾壓地方執法。
白艾榮檢察官調查川普涉嫌付封口費給艷星一案，調查已接近決定要不要起訴川普；白艾榮先前還邀請川普前來大陪審團前作證，但川普的律師表示，前總統不接受這種邀請。
挺川普的共和黨聯邦眾議員瑪喬麗‧葛林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)發推文指出，若白艾榮起訴川普卻未能證實川普做錯什麼事，那川普接下來在選舉勝幅之大將遠超以往所得；葛林另稱，任何共和黨人支持「起訴」川普，必自食惡果。
MAGA支持者表示，川普遭起訴，只會幫助他2024年總統選舉獲勝；在愛阿華州MAGA造勢場合上，78歲退休農夫哈克邁爾(Allen Hockemeyer)表示，起訴會幫到川普，不論在紐約曼哈頓、亞特蘭大市或華府，偵辦川普的行動都是「騙局」。
億萬富豪馬斯克(Elon Musk)則發推文，預言「如果川普被逮捕，將會以壓倒性勝利贏得總統大選」。
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