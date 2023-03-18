俄烏戰以來首度 習近平3/20起訪俄3天會普亭

俄國總統普亭(左)去年2月4日曾出席北京冬奧開幕式並與中國國家主席習近平(右)會晤，20天後俄國就入侵烏克蘭。(路透)

中國與俄國17日同時宣布，中國國家主席習近平 應俄國總統普亭 之邀，將於20日至22日至莫斯科進行國事訪問。這是俄國去年2月24日入侵烏克蘭以來，習近平首度訪俄，也是習近平今年第一個外訪行程。

習對俄烏戰事如何表態 各界觀察重點

北京 10日才促成斷交七年的伊朗與沙烏地阿拉伯復交，讓西方國家大為震驚。2月北京在俄烏戰爭周年時公布和平方案，西方國家多不看好，但北京分頭與俄烏聯繫，習近平與普亭會談後預計將與烏克蘭總統澤倫斯基視訊會談。

美中激烈競爭之際，習近平對俄烏戰事會如何表態以及後續動作，是各界觀察重點。

普亭外交顧問烏斯科夫表示，兩位領導人將交換對俄烏戰事的意見，「會談中可能會產生新的想法」。兩人評價雙邊關係的專文20日將分別發表在「人民日報」和「俄羅斯報」。

中國國家主席習近平將於20日訪問俄羅斯，預計與俄國總統普亭將討論俄烏戰爭問題。圖為聖彼得堡市中心一家酒店屋頂17日撤下其它各國國旗，只留下俄、中、印國旗。(美聯社)

習近平訪俄的消息流傳已久，17日是中方首次證實。習近平2013年接任國家主席迄今，已與普亭會面39次。

北京外交部發言人汪文斌稱「將是一次友誼、合作、和平之旅……，中俄之間的合作正大光明，坦坦蕩蕩，為的是造福兩國人民，促進世界發展，不受任何第三方干擾和脅迫」。

汪文斌表示：「中國將在烏克蘭問題上保持客觀立場，並在推進和談方面發揮建設性作用。」

俄：雙方將簽署重要雙邊文件

克里姆林宮新聞處指出，雙方計畫在訪問期間在深化俄中在國際舞台上合作的背景下交換意見，並將簽署一系列重要的雙邊文件。

普亭發言人佩斯科夫對記者表示：「俄中兩國元首將在20日下午開始，進行一對一的對話，將舉行非正式午宴，21日將進行整天的會談。」

北京在俄烏戰爭周年當天發布和平方案，由於內容多為原則性宣示，外界普遍視為北京的大外宣；但是隨著習近平訪俄，並預計和烏克蘭總統澤倫斯基視訊會談，似乎北京真的想在俄烏議題上有所作為。

俄烏談判 北京將扮演重要角色

中國國務委員兼外長秦剛16日和烏克蘭外長庫列巴通話，說明中國對局勢逐漸失控的不安，呼籲以對話化解僵局，預告中國將在俄烏和談中扮演重要角色。

日本北海道大學遠東問題研究所教授服部倫卓指出，儘管習近平與普亭的私交密切，但美歐大力渲染的北京軍援莫斯科侵烏，並未發生。習近平的反應算是冷淡，這次出訪後預計也不會加碼或出現重大改變。