黑海撞擊美軍無人機 俄國2駕駛獲國家表彰

俄國防長紹伊古17日讚揚俄戰機飛行員阻止無人機進入俄國禁區的行動，俄國防部強調該禁令「符合國際準則」，戰機飛行員將受到國家表彰。圖為俄軍蘇愷27戰機接近美國無人機並傾倒燃料。(Getty Images)

俄羅斯國防部 17日宣布，日前在黑海上空阻擋美國無人機並造成無人機墜毀的兩名俄國 戰鬥機飛行員，將受到國家表揚，此舉凸顯俄國當局未來有意對美國偵察機採取更積極的立場。

根據美軍消息，14日一架MQ-9型死神式(Reaper)無人偵察機在國際領空飛行時，遭兩架俄軍蘇愷27型戰機接近並釋放燃料，接著其中一架戰機撞擊無人機螺旋槳，導致其墜毀黑海。

俄國當局否認其戰機撞擊無人機，聲稱是因為美軍操作過於猛烈才墜毀，俄國表示出動戰機是回應美機闖入其禁航區的行動，俄國在俄烏戰爭期間將克里米亞附近空域劃為禁航區。

俄國防長紹伊古(Sergei Shoigu)17日讚揚戰鬥機飛行員阻止無人機進入俄國禁區的行動，俄國國防部強調該禁令「符合國際準則」。

美軍16日發布42秒的解密彩色影像，畫面顯示俄軍其中一架蘇愷27型戰機接近美國無人機後方，接著釋放燃料，疑似是為了影響無人機的光學儀器以將其驅離。

第二次靠近時，跟隨無人機的其中一架俄國戰機撞上無人機螺旋槳，損害槳葉，無人機墜毀黑海，節錄片段並未秀出碰撞畫面，但顯示螺旋槳損壞。

美俄國防部長與軍方高層官員15日進行了去年10月以來首度通話，談論無人機墜毀事件，突顯該事件的嚴重性。

親俄政治分析師馬爾科夫(Sergei Markov)指出，授予俄國戰機飛行員的獎項是「一明顯的跡象，顯示俄國將繼續功擊美國無人機」，他的評論稱：「授予獎勵的決定將受到俄國社會的強力支持，俄國社會希望政府加強政策。」

俄國屢次對靠近克里米亞地區的美國偵察機表達擔憂，指控美國與其同盟藉由提供武器和分享情報給烏克蘭 ，有效地介入衝突。

一些俄國官員指責，美國偵察機幫助收集情報，有助於烏克蘭打擊俄國目標。