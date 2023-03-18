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黑海撞擊美軍無人機 俄國2駕駛獲國家表彰

編譯徐薏茹／綜合17日電
俄國防長紹伊古17日讚揚俄戰機飛行員阻止無人機進入俄國禁區的行動，俄國防部強調該禁令「符合國際準則」，戰機飛行員將受到國家表彰。圖為俄軍蘇愷27戰機接近美國無人機並傾倒燃料。(Getty Images)
俄國防長紹伊古17日讚揚俄戰機飛行員阻止無人機進入俄國禁區的行動，俄國防部強調該禁令「符合國際準則」，戰機飛行員將受到國家表彰。圖為俄軍蘇愷27戰機接近美國無人機並傾倒燃料。(Getty Images)

俄羅斯國防部17日宣布，日前在黑海上空阻擋美國無人機並造成無人機墜毀的兩名俄國戰鬥機飛行員，將受到國家表揚，此舉凸顯俄國當局未來有意對美國偵察機採取更積極的立場。

根據美軍消息，14日一架MQ-9型死神式(Reaper)無人偵察機在國際領空飛行時，遭兩架俄軍蘇愷27型戰機接近並釋放燃料，接著其中一架戰機撞擊無人機螺旋槳，導致其墜毀黑海。

俄國當局否認其戰機撞擊無人機，聲稱是因為美軍操作過於猛烈才墜毀，俄國表示出動戰機是回應美機闖入其禁航區的行動，俄國在俄烏戰爭期間將克里米亞附近空域劃為禁航區。

俄國防長紹伊古(Sergei Shoigu)17日讚揚戰鬥機飛行員阻止無人機進入俄國禁區的行動，俄國國防部強調該禁令「符合國際準則」。

美軍16日發布42秒的解密彩色影像，畫面顯示俄軍其中一架蘇愷27型戰機接近美國無人機後方，接著釋放燃料，疑似是為了影響無人機的光學儀器以將其驅離。

第二次靠近時，跟隨無人機的其中一架俄國戰機撞上無人機螺旋槳，損害槳葉，無人機墜毀黑海，節錄片段並未秀出碰撞畫面，但顯示螺旋槳損壞。

美俄國防部長與軍方高層官員15日進行了去年10月以來首度通話，談論無人機墜毀事件，突顯該事件的嚴重性。

親俄政治分析師馬爾科夫(Sergei Markov)指出，授予俄國戰機飛行員的獎項是「一明顯的跡象，顯示俄國將繼續功擊美國無人機」，他的評論稱：「授予獎勵的決定將受到俄國社會的強力支持，俄國社會希望政府加強政策。」

俄國屢次對靠近克里米亞地區的美國偵察機表達擔憂，指控美國與其同盟藉由提供武器和分享情報給烏克蘭，有效地介入衝突。

一些俄國官員指責，美國偵察機幫助收集情報，有助於烏克蘭打擊俄國目標。

俄國 國防部 烏克蘭

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