宏都拉斯擬轉向北京 布林肯：台灣能有貢獻但各國自決

國務卿布林肯。（Getty Images）

宏都拉斯醞釀與中華民國斷交，轉與北京建交，國務卿布林肯 （Antony Blinken）17日接受法新社訪問表示，各國必須自己做出外交決定，美國讓他們自己做決定；他重申美國的「一個中國」政策沒有改變，遵守台灣關係法 ，也提到台灣對全球事務有諸多貢獻之處。

宏都拉斯外交部稱，之所以與中國建立外交關係，是因為經濟需要，加上台灣拒絕增加財務援助。

國務院 發言人15日告訴本報，宏國政府應知中方有諸多承諾都未兌現；美國鼓勵全球與台灣擴大往來，站在良善治理、透明和法治的一方。

此外，國務院16日宣布，前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd）將以總統特別顧問身分，於17日至21日訪問宏都拉斯及巴拿馬，將在宏都拉斯會晤宏國官員；引發美國出手穩邦交的聯想，國務院拒絕評論。

人在非洲訪問的布林肯被問到，北京挖台北牆腳對於美國的意義。

布林肯表示，世界各國必須自己做出對外交政策與國際關係的主權決定，美國讓他們自己決定。

布林肯表示，美國的政策與做法相當一貫，美國不曾改變「一個中國」政策，這也是所有行動的基礎；拜登政府向來主張，信守以台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證為基礎的一中政策。

布林肯說，美國歷經多年與多屆政府，都支持台灣人民，也遵守台灣關係法。

布林肯表示，能參與全球事務符合人民的利益，台灣也有諸多可貢獻之處；「當然，各國必須自己決定是否且如何從中獲益。」