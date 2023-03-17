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秦剛罕見通話烏克蘭外長 促政治談判

編譯俞仲慈／綜合16日電

中國外交部長秦剛16日罕見致電烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)，針對俄烏戰爭進行討論。秦剛表達中方對俄烏戰爭一年來的激烈衝突，恐會陷入失控表達關切，並敦促烏克蘭和北京當局，針對政治解決來進行談判。

根據中國外交部網站報導，秦剛針對俄烏戰爭陷入泥沼並可能失控的狀況，表達中方的憂慮，希望俄烏雙方保持冷靜理性克制，儘快恢復對話，重新回到政治解決道路，同時呼籲雙方為對話保留空間，無論有多大的困難和挑戰，都不要關閉政治解決大門，而中方將繼續為停火止戰、緩解危機、恢復和平，發揮其建設性作用。

秦剛在通話中，闡述中國國家主席習近平提出「四個應該」方案，強調中方在烏克蘭問題秉持一貫客觀公正立場，致力勸和促談，並呼籲國際社會為和談創造條件。

對此，庫列巴回應表示，中國不僅是烏克蘭重要合作夥伴，更是國際事務中不可或缺的關鍵大國，並向秦剛介紹烏克蘭最新情況及和談前景，感謝中方向烏克蘭提供人道援助，關於北京政府以政治解決俄烏戰爭的立場，「體現推動停火止戰的誠意」，期望與中方保持溝通。

另外針對華爾街日報(Wall Street Journal)率先披露烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)將與習近平會面一事，白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)表示，「我們認為雙方對話是非常好的事」，柯比強調「美方現在和之前都支持」保持聯繫，但同時也對中國推動俄烏停火一事，提出警告，認為停火只會助長俄羅斯侵略行動，因此提醒北京政府對於俄烏戰爭切勿採取「偏袒」俄羅斯的立場。

自2022年俄烏戰爭爆發後，中國宣布與俄羅斯建立「無限制」友誼，不但拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並譴責西方國家制裁行動，指責北約和美國才是挑起俄羅斯軍事行動的始作俑者。

烏克蘭 秦剛 俄羅斯

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