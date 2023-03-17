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波蘭供12架二手米格29給烏克蘭 北約成員國第一個

編譯盧炯燊／綜合16日電
波蘭宣布提供12架二手米格29戰機給烏克蘭，首批交付4架。圖為波蘭空軍的米格29戰機參加飛行展的資料照片。(路透)
波蘭宣布提供12架二手米格29戰機給烏克蘭，首批交付4架。圖為波蘭空軍的米格29戰機參加飛行展的資料照片。(路透)

波蘭總統杜達(Andrzej Duda)16日宣布，將會提供12架米格-29戰機給烏克蘭，其中四架將在未來幾天內付運，成為北約第一個提供戰機給基輔的成員國。

杜達指出，波蘭約擁有10至20架米格-29戰機，儘管已到了運作的最後幾年，但狀態仍然良好；他說，交運的四架可即時使用，其餘的還需要維修，會在稍後交付。

在俄羅斯進攻烏克蘭之前，烏方擁有數十架米格-29，但不清楚在經過一年多的戰鬥後，仍存有多少架。

儘管斯洛伐克曾表示將廢棄的米格戰機送交烏克蘭，但仍未決定。波蘭除了成為北約第一個提供戰機給烏克蘭的成員國外，也是第一個向基輔提供德國製造的豹-2坦克的北約國家。

杜達是與到訪華沙的捷克總統帕維爾(Petr Pavel)聯合舉行記者會時，宣布這個消息。

其他北約成員國對波蘭提供戰機給烏克蘭顯然並不知情，德國國防長皮斯托瑞(Boris Pistorius)表示，到目前為止，各國都認為現在不是提供戰機的時候，但這已發生了。

白宮則說，波蘭事前已通知美國有關決定。

白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)說，波蘭的做法是其主權的決定，並稱讚波蘭繼續以超出自己的承擔來援助基輔，但強調這不會影響拜登總統拒絕提供烏克蘭美製F-16戰機的決定。

北約成員國對於是否向非成員國烏克蘭提供戰機一直存在爭議，儘管烏國總統澤倫斯基有此要求，但北約擔心若提供戰機等於進一步介入俄烏之戰。

與此同時，波蘭國安全部門16日宣布先後拘留了九名俄羅斯間諜，指他們準備在波蘭展開破壞活動，目標是向烏克蘭運送武器的鐵路。

內政部長卡明斯基(Mariusz Kamiński)在華沙的記者會上說，這些俄國間諜旨在破壞及癱瘓向烏克蘭提供設備、武器及援助。

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