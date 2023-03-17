戰機逼近疑灑燃料…美公布無人機錄影畫面 斥俄說謊

四幀畫面可看出俄國戰機騷擾美國無人機的經過：蘇愷27戰機接近美無人機(左上)、俄戰機疑傾卸燃料(右上)、無人機被潑灑燃料後，鏡頭畫面一度消失(左下)、無人機的螺旋槳葉片彎曲變形(右下)。(Getty Images)

美國無人機遭俄羅斯 軍機擦撞導致墜毀，美軍歐洲指揮部16日公布事發當下錄影畫面，白宮表示，這「戳破俄羅斯謊言」，稱俄軍蓄意騷擾和挑釁美方的偵察行動。

根據美軍公布遭撞無人機攝影鏡頭拍到的畫面，俄羅斯蘇愷-27戰機14日上午飛近無人機時，釋放疑為燃料的液體，美方研判這是為了破壞無人機情蒐能力。

根據影片，俄國戰機第一次經過時，釋出的液體把鏡頭弄髒，影響畫面；第二次距離更近，影響無人機視訊傳輸而出現雜訊。畫面恢復時，可以看到無人機尾端螺旋槳的葉片彎曲變形。

俄羅斯政府否認曾與美機擦撞，是該無人機操作不當才會墜毀。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比 (John Kirby)表示，這段影片充分戳破俄羅斯的謊言。

這是俄烏戰爭以來，美國與俄羅斯首次發生直接衝突，但美國並未快速升高言辭攻勢；五角大廈 將墜機歸咎於俄羅斯，稱這是又一次的危險行動，但整起事件還在調查中。

●故意撞毀？五角大廈保留

對於俄羅斯戰機飛行員是不是故意擦撞美國無人機導致其墜毀，柯比和五角大廈均拒絕論斷；柯比說，可能永遠都不會知道這個飛行員的真正意圖，不過這起事件就是蓄意騷擾與挑釁。

五角大廈發言人賴德(Patrick Ryder)說，不確定俄軍是不是故意撞上無人機，但這影片清楚表示，若俄軍不是飛行技術很差，就是行為莽撞；他呼籲俄羅斯軍方安全和專業地行事。

美國國家廣播公司新聞網(NBC)引述美國匿名官員說法報導，在空中攔截時採取挑釁行為，獲得「克里姆林宮最高層」的首肯；但美國有線電視新聞網(CNN)報導稱，資深國防部官員下令攔截美國軍機，但沒有要飛行員魯莽行動，且沒有跡象表明俄國總統普亭(Vladimir Putin)事前知情。

●CNN：俄軍撈起部分碎片

美國尚未決定要打撈無人機殘骸，俄羅斯軍方已經先一步採取行動，CNN報導，俄國海軍抵達無人機落海處，並撈起部分碎片。

美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)15日表示，殘骸蒐集困難，且當美軍選擇讓無人機墜海時，已實施應變步驟，估計無人機殘骸沒有多少情報價值。

CNN報導，在撞機事件發生後，美軍派出另一架同款無人機前往落海地點蒐集情報，並監看俄方打撈殘骸；匿名美國官員表示，美方近日內還會派遣無人機在黑海執行偵察任務。

俄羅斯國營媒體塔斯社(TASS)報導，俄羅斯外交部稱，在發生無人機事件後，莫斯科與華府維持開放的溝通管道至關重要，並重申俄羅斯無意與美國發生衝突，願在兩國人民利益重疊之處務實合作。