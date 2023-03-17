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商用機改裝炸彈… 烏軍擊落中製阿里巴巴無人機

編譯彭尚興／綜合16日電
CNN獨家報導，一架由中國製商用無人機改裝的「轟炸機」，遭烏軍擊落。(截圖自CNN電視畫面)
CNN獨家報導，一架由中國製商用無人機改裝的「轟炸機」，遭烏軍擊落。(截圖自CNN電視畫面)

據有線電視新聞網(CNN)16日獨家報導，一架由中國製商用無人機改裝的「轟炸機」11日清晨遭烏克蘭軍隊以AK-47步槍擊落，墜毀於該國東部的森林內。報導指出，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，越來越多的商用無人機被改裝並武器化，顯示戰爭型態的迅速轉變。

飛向軍團總部被攔截 機上炸彈未爆

烏克蘭安全局(SBU)探員告訴CNN記者，10日深夜他們接獲潛伏在俄國占領區內的密探回報，有一架無人機起飛且正朝著烏軍東部軍團總部所在的斯拉維揚斯克(Slovyansk)飛來。烏克蘭國土防衛軍第111旅的士兵稍晚發現無人機蹤影，由於飛行高度極低，烏軍人員以手持武器對空射擊，就成功將該機擊落。

烏軍人員從收集到的無人機殘骸，確認其為中國廈門雲輪智能公司所製造的Mugin-5型商用無人機，經改裝後可以攜帶約44磅(20公斤)的炸彈，而且投彈機裝置還是用3D列印的。幸好無人機被擊落時，炸彈並未爆炸；烏軍稍後將炸彈引爆，距離1640呎(500公尺)外都還能感受到爆炸震波威力。

號稱阿里巴巴機 阿里巴巴、淘寶都賣

Mugin-5又被稱為「阿里巴巴無人機」(Alibaba drone)，因為在中國的阿里巴巴或淘寶等商務平台上就可買到，單價約在1萬5000美元左右。無人機專家、退役英國陸軍官林肯瓊斯(Chris Lincoln-Jones)指出，這種無人機上並未裝設攝影鏡頭，可見無法用來執行偵察任務，形同「啞彈」(dumb bomb)，攻擊效果令人懷疑。

專家批粗糙、低成本 顯現俄軍窘境

林肯瓊斯認為，如此粗糙且低成本的作法，凸顯俄軍在某些領域技術落後的窘境。

CNN向廈門雲輪智能公司求證時，該公司表示「並不縱容這種用途，並盡力阻止」。公司官網上並註明自從俄烏戰爭開始後，即已停止對俄羅斯或烏克蘭出售產品。

被擊落的無人機經確認原為中國廈門雲輪智能公司所製造的Mugin-5型商用無人機。...
被擊落的無人機經確認原為中國廈門雲輪智能公司所製造的Mugin-5型商用無人機。(取自CNN網站)

伺服器系統來自台灣 業者不樂見

另外，CNN也發現Mugin-5上的伺服器來自台灣，由MKS servos所生產。該公司發言人透過電郵表示，某些無人機製造商會在他們的產品上使用MKS伺服系統從事軍事用途，我們對此並不樂見，這已違背了本公司的使命和願景」。

越來越多商用無人機被改裝並武器化，顯示戰爭型態的迅速轉變。(取自CNN網站)
越來越多商用無人機被改裝並武器化，顯示戰爭型態的迅速轉變。(取自CNN網站)

烏克蘭 俄羅斯 3D列印

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