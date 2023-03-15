銀行股賣壓趨緩 華府進入矽谷銀行「善後模式」

拜登總統日前出面喊話，表示美國金融體系依然強韌。（路透）

美國矽谷銀行 （SVB）與Signature銀行倒閉風暴所引發的全球金融股賣壓暫時趨緩，美國當局也進入善後模式，包括聯準會（Fed）將加強監管中型銀行、華府當局調查矽谷銀行高層的作為，並且尋找矽谷銀行和Singnature銀行的買家。

從矽谷銀行倒閉引發信心危機，全球金融股重挫，迫使美國當局採取非常規的救火措施，以安撫存戶並支持金融體系，包括迅速接管Signature銀行，全額擔保兩家銀行的存款，Fed也推出新的貸款機制，但存款仍快速流向其他「大到不能倒」的銀行。

如今隨著美國銀行體系的信心好轉，金融股賣壓暫緩，美國也進入善後模式。

調查矽谷銀行倒閉案與主管交易行為

彭博資訊、路透、英國金融時報（FT）及華爾街日報都報導，美國司法部與證管會（SEC）正在調查矽谷銀行倒閉案件，包括矽谷銀行母公司SVB金融公司主管在矽谷銀行倒閉前的賣股行為。

麻州監管當局也正在調查這些主管的交易，以及他們在矽谷銀行倒閉之前的90天的言行。SVB金融公司在最新年報警告投資人，其事業太過集中在放款給科技、生物科學和醫療保健產業的新創公司，但矽谷銀行執行長貝克爾在公司倒閉前幾天還表達樂觀情緒，在上周的一場研討會說「現在是創建公司的良辰吉時，而證券申報資料業顯示，貝克爾和財務長貝克都在公司倒閉之前一周賣股。

申報資料也顯示，貝克爾在過去兩年賣出將近3000萬股的矽谷銀行股票，還以更低行使價格買進矽谷銀行的股票選擇權，整體而言，矽谷銀行主管過去兩年共賣出8400萬美元的公司股票，引發各界質疑內線交易。

矽谷銀行風暴引發投資人與存戶的信心危機。（路透）

Fed也正在調查矽谷銀行風險長去年多數時間都懸缺一事，因為矽谷銀行前風險長伊蘇麗耶塔去年10月卸任，但4月就停止行使職務，而新任風險長歐森在去年12月上任，人卻在紐約，和矽谷銀行主要業務都在加州距離甚遠。

Fed考慮加強監管中型銀行

聯準會（Fed）正考慮加強監管資產規模介於1000億到2500億美元的中型銀行，具體措施更嚴格的資金與流動性要求，還要加強「壓力測試」以便評估銀行是否有能力安度假設衰退的環境，並要求更多銀行公布監管資本中一些證券的未實現損益。

國會要求加強監管銀行業

民主黨 籍的參眾議員已提出一項法案，要把「大到不能倒」銀行的認定門檻從目前的總資產額2500億美元，調回500億美元。

美國金融海嘯後的陶德-法蘭克金改法案，把適用於「大到不能倒」銀行的「強化審慎標準」門檻設定為資產額500億美元以上，但2018年掌控參眾兩院的共和黨 表決通過把門檻提高到2500億美元，民主黨參議員華倫指責是共和黨促成矽谷銀行倒閉事件。

共和黨可不同意，眾院議長麥卡錫把問題歸咎於民主黨的大撒幣政策、以矽谷銀行管理階層與監管當局。在國會面臨舉債上限惡鬥之際，這個議題可能增添兩黨的口水戰話題。

繼續尋找買家

監管機關已開始徵求Signature銀行的潛在買家興趣，接管該銀行的聯邦存款保險公司（FDIC）已開設數據室，讓潛在買家能夠展開實地查核。紐約金融服務部表示，政府會接管Signature銀行，是因為該銀行未能提供可信且一致的資料，讓監管當局失去信心。

當局已開始洽詢Signature銀行的潛在買家興趣。（歐新社）

另一方面，FT報導，黑石集團、Apollo全球管理公司、KKR、Ares管理公司及凱雷集團，都正考慮收購矽谷銀行的貸款資產。矽谷銀行則在14日表示，在該銀行被接管前，高盛已收購其面額239.7億美元債券投資組合的多數債券，給予該銀行214.5億美元資金。