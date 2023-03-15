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矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

WSJ：矽谷銀行倒閉前 CEO／CFO大量賣股

記者顏伶如／綜合報導
聯邦接管倒閉的加州矽谷銀行，保證儲戶都可取回存款。圖為一名儲戶13日在加州總行取回錢後，高興自拍。(美聯社)
聯邦接管倒閉的加州矽谷銀行，保證儲戶都可取回存款。圖為一名儲戶13日在加州總行取回錢後，高興自拍。(美聯社)

華爾街日報14日獨家報導，知情人士透露，司法部、聯邦證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)已對加州矽谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉事件，分別啟動調查，鎖定重點包括銀行高層主管在出事之前的股票交易及其他可能涉及不法情事。

金融機構、上市公司突然爆發重大虧損，檢察官與政府主管機關通常都會立案調查；報導指出，司法部與證管會的調查都仍處於初步階段，最後可能不會以起訴或指控矽谷銀行確有過失收場。

另一方面，矽銀投資人14日在加州北區聯邦地方法院提出集體訴訟，控告矽銀金融集團、集團執行長貝克爾(Greg Becker)、集團財務長貝克(Daniel Beck)，以公司沒有向投資人透露升息對銀行生意帶來的風險為由，索求數額不明的金錢賠償。

聯邦正調查倒閉的矽銀金融集團財務長貝克，是否渉及不法經營。(SVB網站)
聯邦正調查倒閉的矽銀金融集團財務長貝克，是否渉及不法經營。(SVB網站)

倒閉的矽銀金融集團、集團執行長貝克爾經營管理出大問題，聯邦要查，矽銀投賀人也提集...
倒閉的矽銀金融集團、集團執行長貝克爾經營管理出大問題，聯邦要查，矽銀投賀人也提集體控告。(路透)

矽谷銀行母公司矽銀金融集團(SVB Financial Group)股價上周暴跌60%，從10日以來一直暫停交易。

消息人士說，調查人員釐清重點包括矽銀金融集團主管在矽谷銀行倒閉前幾天的股票交易。據透露。司法部從華府及舊金山兩地調派了專門處理詐騙犯罪的聯邦檢察官主理調查。

麻州州務卿蓋文(William Galvin)指出，麻州主管機關目前也在調查矽谷銀行主管的股票交易，以及主管在銀行倒閉前90天裡知道哪些事情、說過哪些話。

華爾街日報報導，證券交易申報紀錄顯示，貝克爾與貝克在矽谷銀行倒閉的一周之前都有大筆股票賣出，貝克爾在2月27日行使股票期權(options)賣出1萬2451股股票，淨賺230萬元。貝克則在2月27日賣出總計價值約57萬5000元的股票，約占他矽谷銀行所有持股的三分之一。

矽銀投資人提出的集體訴訟是由股東代表凡尼潘達(Chandra Vanipenta)提告，參加訴訟的原告包括2021年6月16日至2023年3月10日間投資矽谷銀行的投資人。凡尼潘達說，矽谷銀行發表的季報或年報當中，都沒有明確說明聯準會升息對銀行造成的風險。

FDIC官員杜恩13日在加州聖他克拉克的矽谷銀行總行外，向焦急的儲戶回答疑問，說...
FDIC官員杜恩13日在加州聖他克拉克的矽谷銀行總行外，向焦急的儲戶回答疑問，說明未來的情況。(美聯社)

訴狀指未說明恐擠兌潮

訴狀指出，矽谷銀行2020年到2022年間的年報裡，對於銀行面臨風險低調處理，沒有說明聯準會已經公布的升息準備恐將對銀行造成無法挽救的傷害，銀行也沒對投資人說明萬一受到升息影響，可能爆發擠兌潮。

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