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矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

矽銀倒閉前 有疫情以來業務飛漲等警訊 Fed未察覺挨批

編譯陳韻涵／綜合14日電

矽谷銀行上周倒閉前早有警訊，聯邦準備理事會(Fed)卻未察覺以致挨批；美聯社14日報導，批評者指出銀行倒閉前的諸多警訊，包括新冠疫情以來業務飛漲、超過保險額的存款異常增多、以及投資長期政府公債與房貸擔保品的債券增加，後者在升息後迅速貶值。

致力促進金融正義的組織Better Markets執行長凱勒赫(Dennis Kelleher)表示，「聯準會的監察官未看出銀行健全和財務穩定的明顯威脅，令人費解」。

凱勒赫表示，華爾街交易員與產業分析師「早在幾個月前的去年秋季，就曾公開質疑」。

聯準會是矽谷銀行(Silicon Valley Bank)的主要聯邦監管單位，這間總部位於加州聖塔克拉拉(Santa Clara)的銀行也受到加州金融保護和創新局(California Department of Financial Protection and Innovation)監督。

矽谷銀行等機構爆雷一個重要原因是近幾年從初創企業存戶獲得大量現金後，大部分用於購買美國國債等長期債券，只保留一小部分存款。利率低時，銀行的投資可獲穩定且適宜的報酬，但升息時卻因債券貶值而虧損，意味進入升息週期打通膨時，這些銀行將出問題。

矽谷銀行與紐約Signature銀行接連倒閉，可能影響聯準會(Fed)繼續升息以抑制通膨的決定。

拜登政府出手止血矽谷銀行倒閉風暴，但中等銀行體質的疑慮暫未平息，投資者質疑論辯聯準會是否被迫改變升息抗通膨政策，也憂心在抗通膨與穩定金融間進退維谷。

鮑爾13日宣布，聯準會將審查監管矽谷銀行的相關事宜，了解當初如何規範該銀行較好。這項審查將由職司監管的聯準會副主席巴爾(Michael Barr)負責，訂5月1日公布調查結果報告。

矽谷銀行 聯準會 升息

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