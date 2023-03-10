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中國提俄烏和平計畫 日媒推測原因「中專家預測戰爭在今夏結束」

編譯周辰陽／即時報導
「日經亞洲」9日報導，中國2月突然提出了12點俄烏和平計畫，原因可能出在解放軍軍科院專家預測戰爭將在今年夏季告一段落，示意圖。（路透 / Alamy / Viachaslau Krasnou）
「日經亞洲」9日報導，中國2月突然提出了12點俄烏和平計畫，原因可能出在解放軍軍科院專家預測戰爭將在今年夏季告一段落，示意圖。（路透 / Alamy / Viachaslau Krasnou）

中國在過去一年間避免變得過於深度捲入俄烏戰爭之後，2月突然提出了12點俄烏和平計畫。「日經亞洲」9日報導，原因可能出在中方的軍事專家預測戰爭將在今年夏季告一段落。

據報導，中方突然改弦易轍的原因可以追溯到頂級智庫「中共人民解放軍軍事科學院」2022年12月提交的報告。接近中方政府的消息人士表示，解放軍軍科院完成了俄烏衝突的模擬，得到的結果指向戰爭將在2023年夏季左右畫上句點，並由俄羅斯佔了上風，還稱俄烏兩國的經濟都將太過精疲力盡，無法維繫戰爭通過夏季。

日經亞洲指出，報告結果有可能被扭曲偏向於俄羅斯以取悅傾向莫斯科的中方領導階人，但美國的450億美元援烏包裹方案恰巧也在今夏到期。在美國眾議院占多數的共和黨人中，有一些眾議員對慷慨援助烏克蘭抱持懷疑態度。日本首相辦公室的一位高層官員表示，「我不知道美國援助從秋季開始會發生什麼事情」。

報導稱，北京當局聽取了解放軍軍科院的預測後，在俄烏戰爭一周年之際起早了和平方案，旨在達到三個目標：恢復中歐關係、維持跟烏克蘭的友好關係以及中方在促成停火發揮主導作用。

報導還寫到，中國國家主席習近平正在考慮接受俄羅斯總統普亭邀訪莫斯科，精通中方外交的消息人士指訪俄行程「不能來得太早或太晚」，最佳狀況將是習近平向普亭介紹和平計畫，俄烏兩國隨後開始進行談判，此舉將把中國描繪成真正的停火對談者（interlocutor），並讓其處於拉攏全球南方各國到自己一邊的有利位置，特別是跟中美兩國都保持一定距離的那些國家。

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