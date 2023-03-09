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麥卡錫拒絕澤倫斯基邀訪烏克蘭 「沒有空白支票 明白嗎？」

編譯周辰陽／即時報導
美國眾議院議長麥卡錫，攝於8日。（Getty Images）
美國眾議院議長麥卡錫，攝於8日。（Getty Images）

眾議院議長麥卡錫對批准援助烏克蘭有所遲疑，烏克蘭總統澤倫斯基日前接受CNN主持人布里澤獨家專訪時，就提出邀請他訪問陷入戰火的烏克蘭，卻迅速遭到拒絕。

Politico與CNN報導，澤倫斯基告訴布里澤，「麥卡錫先生，他必須來這裡，看看我們怎麼工作，這裡發生了什麼事，戰爭對我們造成什麼影響，現在有哪些人正在作戰，現在有誰正在作戰。接著，在那之後做出你的設想」。

澤倫斯基還說，「我認為麥卡錫議長從未訪問基輔或烏克蘭，我覺得這將有助於他的職位」。

麥卡錫曾稱自己支持烏克蘭，但不支持開出「空白支票」，得知澤倫斯基邀訪後告訴CNN記者，他沒有計畫造訪烏克蘭，並指責拜登總統沒有採取夠快的行動來援助基輔當局，同時重申了自己的立場，「關於我說了些什麼，就讓我們把話講明白吧，沒有空白支票，明白嗎？所以了，從這個角度來看，我沒必要去烏克蘭了解那裡有沒有空白支票」。

麥卡錫接著說，他會繼續聽取簡報跟其他資訊，但沒必要去烏克蘭或基輔看，「我的觀點一直是我不會為了任何事情開出空白支票」。

烏克蘭 麥卡錫 支票

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