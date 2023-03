麥卡錫拒絕澤倫斯基邀訪烏克蘭 「沒有空白支票 明白嗎？」

眾議院議長麥卡錫 對批准援助烏克蘭 有所遲疑,烏克蘭總統澤倫斯基日前接受CNN主持人布里澤獨家專訪時,就提出邀請他訪問陷入戰火的烏克蘭,卻迅速遭到拒絕。

Politico與CNN報導,澤倫斯基告訴布里澤,「麥卡錫先生,他必須來這裡,看看我們怎麼工作,這裡發生了什麼事,戰爭對我們造成什麼影響,現在有哪些人正在作戰,現在有誰正在作戰。接著,在那之後做出你的設想」。

澤倫斯基還說,「我認為麥卡錫議長從未訪問基輔或烏克蘭,我覺得這將有助於他的職位」。

麥卡錫曾稱自己支持烏克蘭,但不支持開出「空白支票 」,得知澤倫斯基邀訪後告訴CNN記者,他沒有計畫造訪烏克蘭,並指責拜登總統沒有採取夠快的行動來援助基輔當局,同時重申了自己的立場,「關於我說了些什麼,就讓我們把話講明白吧,沒有空白支票,明白嗎?所以了,從這個角度來看,我沒必要去烏克蘭了解那裡有沒有空白支票」。

麥卡錫接著說,他會繼續聽取簡報跟其他資訊,但沒必要去烏克蘭或基輔看,「我的觀點一直是我不會為了任何事情開出空白支票」。

Speaker McCarthy turns down President Zelensky’s offer to visit Kiev. “Let’s be very clear about what I said: no blank checks. Okay? So, from that perspective, I don't have to go to Ukraine to understand where there's a blank check or not,” he told me pic.twitter.com/9vaKPFqyQQ