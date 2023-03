裝受害者？稱俄烏戰爭「是針對我們發動的」 俄外長發言引哄堂大笑

天空新聞台4日報導,俄羅斯 外交部長拉夫洛夫在印度首都新德里舉行的一場國際會議發表講話時,試圖將俄羅斯描繪成烏克蘭 戰爭的受害人,引來台下觀眾哄堂大笑。

根據報導,拉夫洛夫3日出席的瑞辛納對話(Raisina Dialogue)是一個討論世界在政治與經濟所面對重大挑戰的活動,也是全球少數仍然邀請俄方政治人物與會的類似活動之一。這位72歲的外交老將參加座談與回答問題時,提出了一個不太可能廣獲認可的說法,即俄羅斯正試圖阻止戰爭。

Speaking in India, whose government has been sympathetic to Putin’s claims on Ukraine and helped Moscow mitigate the effect of western sanctions, Lavrov says “the war we are trying to stop was launched against us.”



The audience laughs at him.



pic.twitter.com/7ia9YVZGP6