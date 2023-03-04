裝受害者？稱俄烏戰爭「是針對我們發動的」 俄外長發言引哄堂大笑

俄羅斯外交部長拉夫洛夫，攝於3日。（歐新社）

天空新聞台4日報導，俄羅斯 外交部長拉夫洛夫在印度首都新德里舉行的一場國際會議發表講話時，試圖將俄羅斯描繪成烏克蘭 戰爭的受害人，引來台下觀眾哄堂大笑。

根據報導，拉夫洛夫3日出席的瑞辛納對話（Raisina Dialogue）是一個討論世界在政治與經濟所面對重大挑戰的活動，也是全球少數仍然邀請俄方政治人物與會的類似活動之一。這位72歲的外交老將參加座談與回答問題時，提出了一個不太可能廣獲認可的說法，即俄羅斯正試圖阻止戰爭。

Speaking in India, whose government has been sympathetic to Putin’s claims on Ukraine and helped Moscow mitigate the effect of western sanctions, Lavrov says “the war we are trying to stop was launched against us.”



The audience laughs at him.



pic.twitter.com/7ia9YVZGP6 — max seddon (@maxseddon) March 3, 2023

從現場影片可聽到拉夫洛夫說，「我們正試著阻止的這場戰爭是針對我們發動的，利用了烏克蘭人民」，隨即就被一陣笑聲打斷，現在還有人發出了不滿的哼聲。

不過，擔任俄羅斯外長快要20年的拉夫洛夫似乎完全不受影響，停頓片刻後繼續指戰爭「影響了俄羅斯的政策，包括能源政策」，還稱「用直接了當的方式形容有什麼變化，就是我們將不再依靠西方的任何夥伴，我們不會允許他們再次炸掉管線」。

根據報導，拉夫洛夫面對的倒不全然是嘲諷。當被問及西方介入主權國家的「雙重標準」時，拉夫洛夫反問主持人，「這些年來，你對伊拉克發生的事情、阿富汗 發生的事情感興趣嗎？」，隨即就聽到台下傳出了一陣掌聲。

拉夫洛夫據報接下來還問，「如果你認為美國有權利宣布對其國家利益的威脅，在地球上的任何地方，就像他們在南斯拉夫、伊拉克、利比亞與敘利亞做的…你不問他們任何問題？」