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巴赫姆特恐失守 俄奪取頓內次克地區關鍵

記者張聲肇／綜合報導
俄烏兩軍在烏東大城巴赫姆特交戰數周，俄軍28日持續挺進，巴赫姆特可能失守。圖為當地居民驚恐地望著鄰居家房屋被炸毀起火燃燒。(路透)
俄烏兩軍在烏東大城巴赫姆特交戰數周，俄軍28日持續挺進，巴赫姆特可能失守。圖為當地居民驚恐地望著鄰居家房屋被炸毀起火燃燒。(路透)

烏克蘭俄國軍隊在烏東大城巴赫姆特激烈對陣數周，俄軍28日持續包圍挺進，不斷往城裡轟炸，可望最終占領該城。

俄軍若拿下巴赫姆特，這將是俄國六個月來第一場「大勝仗」，也替俄軍奠定繼續攻下頓內次克地區剩下的城鎮的基礎。頓內次克、盧甘斯克、赫爾松和札波羅熱四區是普亭進犯烏克蘭的目標，不搶占這片土地，他誓不罷手言和。

烏克蘭三軍參謀總部說，「敵軍正對巴赫姆特方向發動攻勢，不斷攻擊巴赫姆特。」在此同時，俄軍也在接壤俄國的北部20多聚落不斷轟炸，包括徹尼希夫( Chernihiv)、蘇米 (Sumy) 和卡爾基夫( Kharkiv)。烏克蘭軍機對俄軍集中地區發動了三次攻擊。

針對這四個俄國自稱已兼併的烏東地區，普亭下令俄國聯邦安全局加強保密防諜及反破壞工作；他說，烏克蘭和西方國家可能會在這些地方進行間諜及破壞行動。

普亭下達這番命令前，俄國地方首長說，一架無人機28日在莫斯科東南110公里的克隆納鎮( Kolomna)天然氣分配站附近墜毀，顯然是企圖轟炸天然氣站不成。

俄羅斯總統普亭28日在聯邦安全局會議演講時，下令四個俄國自稱已兼併的烏東地區加強...
俄羅斯總統普亭28日在聯邦安全局會議演講時，下令四個俄國自稱已兼併的烏東地區加強保密防諜及反破壞工作；他說，烏克蘭和西方國家可能會在這些地方進行間諜及破壞行動。(歐新社)

烏克蘭從不公開表示對攻擊俄國領土負責。如果這次無人機攻擊事件是烏克蘭發起，那是最接近俄國首都的一次。

俄國國防部稍早指控烏國在27日深夜到20日凌晨，對俄國南部兩個地區發動無人機攻擊，不過未造成任何財物損壞。

俄軍和瓦格納傭兵在巴赫姆特四周，想切斷烏國守軍的補給路線，逼迫守軍投降或撤離。

烏克蘭地面部隊指揮官席爾斯基(Oleksandr Syrskyi)說，「敵軍雖然傷亡重大，還是派出瓦格納集團的精銳部隊，試圖突破我軍防線，包圍城市。」

一名烏克蘭93機械旅士兵在隆隆砲聲中，透過Telegram對外實況轉播說，「2月28日巴赫姆特，全城一片砲火，敵人步步進逼，一切都將是烏克蘭......」。

俄國國營RIA通訊社發布的影片，但見戰機在巴赫姆特上空呼嘯而過。戰前有7萬人的這個小城，經過幾個月來回攻防戰，如今一片廢墟。

俄烏兩軍在烏東大城巴赫姆特交戰數周，俄軍28日持續挺進，巴赫姆特可能失守。圖為當...
俄烏兩軍在烏東大城巴赫姆特交戰數周，俄軍28日持續挺進，巴赫姆特可能失守。圖為當地居民驚恐地望著窗外起火燃燒的民房。(美聯社)

俄國 烏克蘭 普亭

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