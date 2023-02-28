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白俄總統訪北京 美國關注是否商討軍援俄羅斯

記者張聲肇／綜合報導

普亭的「親密戰友」白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)28日抵北京訪問三天，中國期待以白俄總統到訪為契機，推動「兩國全方位合作的進一步發展」，美國密切關注中國是否透過白俄，提供軍事援助給入侵烏克蘭的軍隊。

中國外交部發言人華春瑩說，盧卡申科28日到3月2日到訪，但對其他細節不願多言。

白俄羅斯在俄軍入侵烏克蘭初期，允許俄國以烏國北方鄰近白俄領土為跳板，進攻基輔。

盧卡申科1994年以來是白俄的唯一總統，反對黨和西方國家都認為2020年選舉有舞弊，但國內的抗議遭到制壓。

而他在美國不斷警告中國不要提供軍事援助給俄國之際到中國訪問，角色令人好奇。中情局局長伯恩斯接受CBS電視台訪問時說，「我們很有自信的認為，中國的領導階層正在考慮提供致命裝備給俄國。」「不過，我們還沒看到(習近平)已做出最終決定，也還沒看到致命設備真被運送到俄國的證據。」

伯恩斯說，北京如果真這麼做，那將是「高風險、不明智」的賭博。

北京雖然口頭上說它對俄烏戰爭的立場「中立」，卻也一再宣稱中俄友誼「不封頂」，也不曾批評俄國侵略鄰國，甚至連用詞都盡量配合俄國，說那是「特殊軍事行動。」

中國也指控西方國家挑撥這場衝突，不斷提供烏克蘭防衛性武器，無異「煽火」；美國不斷聲稱它將提供軍事援助給俄國，則是「抹黑」，因為它希望烏克蘭和俄國和平共存。

北京24日呼籲烏克蘭和俄國停火、和談，烏克蘭總統澤倫斯基對此表示歡迎，但強調，停戰和談的倡議要生效，要看有關各方的行動，而不是言詞。

中國外交部公布的和平方案主要是重申它過去的立場，分析家認為，它和俄國關係密切，不堪擔負仲裁和平的大任。但也有觀察家認為，要小心看待北京的和平方案，斷然拒絕的話，可能促使它提供軍援給俄國。

俄國 烏克蘭 北京

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