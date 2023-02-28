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習近平將會普亭 議員：傳中國擬贈俄國100架無人機及其他致命武器

編譯陳韻涵／綜合27日電
中國國家主席習近平預計下周與俄國總統普亭會面，在俄烏戰爭一周年後，全球都在關注中國的動向。(路透)
中國國家主席習近平預計下周與俄國總統普亭會面，在俄烏戰爭一周年後，全球都在關注中國的動向。(路透)

中國國家主席習近平下周將出訪莫斯科會晤俄羅斯總統普亭，美國議員日益擔憂中國軍援俄國；另據俄國總統府克里姆林宮表示，目前沒有和平解決俄烏衝突的條件。

烏俄戰爭屆滿一周年後不久，習近平可能於下周會晤普亭；國會眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul，共和黨)27日表示，中國正考慮贈送俄國100架無人機及其他致命武器。

德國媒體「明鏡周刊」(Der Spiegel)日前率先報導，俄國正與一家中國公司磋商，想取得100架具自殺攻擊能力的無人機，今春可望就位；不願具名的軍事專家表示，咸信那批無人機能攜帶炸藥。

美方官員警告，中國尚未把殺傷性武器交付俄方，但中國若進一步把軍武供給莫斯科，將導致北京與西方關係未來多年只剩緊張，另可能嚴重影響烏國境內戰況；俄、烏兩軍都在加緊準備春季攻勢。

多名美國官員近來警告，大陸可能會軍援俄國。

麥考爾26日接受「美國廣播公司新聞網」(ABC)訪問時表示，「我們手上有情資顯示，他們正考慮運送100架無人機到俄國。我們也知道他們正向俄方採購所有能源，在經濟上支持俄國。」

麥考爾並表示，北京當局也考慮提供「其他致命武器」，且中國國家主席習近平下周將訪問莫斯科，與俄國總統普亭見面討論此事。

麥考爾說：「習近平主席與普亭將於下周會面，討論他們之間這種不算光彩的結盟、把武器運到烏克蘭，這讓我感到很不安，因為可能今天是烏克蘭，明日就是台灣。」

路透報導，普亭日前曾提到習近平來訪一事，但俄方和中方尚未確認日程。

克宮27日表示，關注中國提出的烏克蘭問題政治解決方案，但認為「目前」不具備和平解決俄羅斯與烏克蘭這場衝突的條件。

此外，克宮也抨擊歐盟，因為歐盟本周針對俄國侵烏通過對俄國的最新一輪制裁，鎖定121個實體與個人。

克宮另對摩爾多瓦分離地區聶斯特河沿岸(Transnistria)的事態感到憂心，指控烏克蘭及其他歐洲國家正挑起當地情勢；聶斯特河沿岸是位於烏克蘭西南部與鄰國摩爾多瓦邊界間的狹長地區，受親俄分離主義分子控制，但大部分國家認為當地是摩爾多瓦國土。

俄國 烏克蘭 普亭

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