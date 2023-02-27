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CIA局長批普亭過度自信 低估美國挺烏決心

編譯俞仲慈／​綜合26日電
美方中情局長伯恩斯認為普亭太過自信。圖為普亭與俄國防部長蕭伊古23日在莫斯科參加「俄羅斯祖國保衛者日」，到克里姆林宮紅牆外的無名烈士墓敬獻花圈。(美聯社)
美方中情局長伯恩斯認為普亭太過自信。圖為普亭與俄國防部長蕭伊古23日在莫斯科參加「俄羅斯祖國保衛者日」，到克里姆林宮紅牆外的無名烈士墓敬獻花圈。(美聯社)

俄烏戰爭進入延長賽，在邁入第二年之際，中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)26日公開指稱俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)對於俄軍擊敗烏克蘭的戰役「過度自信」，同時針對中國領導人可能向俄羅斯提供致命性軍備一事提出警告，「此為一個非常冒險以及不明智的賭注」。

伯恩斯26日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪時表示，「普亭以為時間站在他這一邊，他相信可以戰勝烏克蘭，可以削弱我們的歐洲盟邦，但政治疲勞終究會出現。」

伯恩斯補充說，儘管俄軍傷亡、戰術失準以及經濟、名聲蒙受嚴重損失，但普亭非常有決心繼續發動戰爭，「我認為現階段普亭對於戰勝烏克蘭過度自信」

中情局伯恩斯26日表示，伯恩斯表示普亭低估美國支持烏克蘭的決心。(Getty I...
中情局伯恩斯26日表示，伯恩斯表示普亭低估美國支持烏克蘭的決心。(Getty Images)

伯恩斯表示普亭低估美國支持烏克蘭的決心，因為普亭認為美國人「注意力不集中，最終會轉移至其他事務」。

另外針對白宮指稱中國領導人正「考慮」向俄羅斯提供「致命性」軍事裝備一事，伯恩斯表示此舉只會進一步擴大世界兩大經濟體之間的對立，伯恩斯強調「這就是為何我非常希望他們不要這樣做的原因」。

伯恩斯表示中國領導人習近平對於俄烏戰爭發展，深感不安。「我認為普亭的傲慢帶領俄羅斯走到這步田地，當沒有人挑戰領導人時，就有可能會犯下大錯。」

德州共和黨籍聯邦眾議員兼眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)呼籲對烏克蘭提供戰機和遠程飛彈以加速戰爭落幕，「整件事耗費太長時間， 真的不必以這種方式發生。」同時阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員蘇利文(Dan Sullivan)也指責白宮對烏克蘭軍援進度緩慢。

拜登總統24日接受美國廣播公司(ABC)採訪時，以F-16戰機並非烏軍迫切需要的軍備為由，「暫時排除這種可能性」；同時白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)也公開表示，美國已提供零件援助烏克蘭空軍，但坦承提供F-16戰績「真的是另一天、另一階段的問題。」

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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