拜習不久將對話…蘇利文：中國若軍援俄 要付錯誤代價

美中關係惡化。白宮國安顧問蘇利文26日表示拜登總統與習近平國家主席近期將會見面，但時間未定。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)26日接受訪問時表示，中國若軍援俄羅斯將是「大錯特錯」，會付出真正的代價，他預期拜登總統與中國國家主席習近平不久後將對話，但目前還沒有時間表。

美中關係近期因中國偵察氣球入侵，緊張情勢升溫；對於近日關於中國馳援俄軍無人機與彈藥的相關報導，蘇利文26日接受「有線電視新聞網」(CNN)談話節目「美國國情」(State of the Union)訪問時表示，中國若軍援俄羅斯將是「大錯特錯」(a bad mistake)。

蘇利文說，「北京 勢將決定如何處理，是否提供軍援，但這會對中國帶來真正的代價，而我認為，中國的領導人將權衡他們的決定。」

蘇利文表示，美方還未看到中國對於軍援俄國做出最後決定，但他也表示，「我們將密切觀察，保持機警並持續釋出強烈訊息，我們認為中國在俄軍轟炸城市、殺戮平民並犯下殘暴行為之際軍援俄國，將是大錯特錯，而中國絕不會想參與其中。」

蘇利文表示，他雖然希望對中訊息維持在「美中創立用以討論相關事務的機密高階外交管道」，但他表示，戰爭在北京領導人試圖維持全球外交關係之際「對北京造成真正的混亂」。

中國外交部24日發布對於解決烏克蘭 危機的「12點立場聲明」，被視為是中國版的「烏克蘭和平計畫」；烏克蘭總統總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)24日表示，他對於討論此計畫的部分抱持歡迎態度，但中國必須說到做到。

蘇利文26日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時強調美中領袖會面的重要性，他說：「開戰以來，習近平與澤倫斯基在從未進行任何一次對話的情況下，提出這個計畫，中方則已與俄國多此會談，但在最高層級，他們還沒與烏方談判；在單方面外交持續進行的情況下，很難推進任何形式的和平倡議。」

蘇利文另表示，雖然目前尚未規畫，但他預期拜登與習近平「在不久的將來」會進行對話。