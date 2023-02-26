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俄烏戰況超過一年仍膠著 美前防長：普亭犯了三大錯誤

中央社／東京26日綜合外電報導
俄羅斯全面入侵烏克蘭已超過一年，戰況仍處於膠著的理由，美國前國防部長海格對此表示「普亭（圖）犯了三大錯誤」，他說，首先是低估了烏克蘭人民的意志；其次是高估了俄軍的能力；第三是完全輕視了西方各國的力量與凝聚力。（美聯社）
俄羅斯全面入侵烏克蘭已超過一年，戰況仍處於膠著的理由，美國前國防部長海格對此表示「普亭（圖）犯了三大錯誤」，他說，首先是低估了烏克蘭人民的意志；其次是高估了俄軍的能力；第三是完全輕視了西方各國的力量與凝聚力。（美聯社）

美國前國防部長海格（Chuck Hagel）日前接受日媒專訪，談到俄羅斯全面入侵烏克蘭超過一年戰況膠著理由時說，「（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）犯了三大錯誤」。

有關日本首相岸田文雄正檢討訪問烏克蘭，海格日前接受日本產經新聞專訪時說，「如果印太地區領袖能訪問烏克蘭並提供協助的話，具有重大意義」。這篇專訪今天刊登在產經官網。

儘管海格表示岸田是否訪問烏克蘭應由本人做決定，但認為「將鼓舞烏克蘭的士氣」。至於烏克蘭和俄羅斯軍隊間的戰鬥，海格說，第三方結束戰爭的努力可能會在今年內展開。

談到俄羅斯全面入侵烏克蘭已超過一年，戰況仍處於膠著的理由，海格說，「普亭犯了三大錯誤」。

他說，首先是低估了烏克蘭人民的意志；其次是高估了俄軍的能力；第三是完全輕視了西方各國的力量與凝聚力。

關於烏克蘭提出F-16戰機與長程飛彈的需求，海格說，「美國與北大西洋公約組織（NATO）成員國應認真檢討」。

他提到飛行員訓練等課題，但也認為在戰爭進入第2年的情況下，「並非對提供支援感到猶豫的時候」，認為應積極提供武器給烏克蘭。

談到普亭以核武器威嚇美國及歐洲各國，海格說，雖然不認為普亭會動用核武器，「但有必要對最壞的情況做好準備」。

他主張在避免採取引發核戰的行動同時，「不能受到俄國威脅」，必須繼續援助烏克蘭。

有關俄烏情勢未來發展，海格認為俄羅斯沒有將戰爭持續數年的能力，「我不認為這場戰爭會再打好幾年」，且普亭在俄國國內也承受著壓力。

海格表示，以他個人的看法來說，為了結束戰爭，「在今年的某個時間點」可能會有第三方致力展開協商等行動，現在說不定也有為了停止戰爭所進行的極機密行動，「大多數戰爭都是透過談判結束」。

現年76歲的海格1997年到2009年曾任聯邦參議員，2013年到2015年間在前總統歐巴馬政府擔任國防部長。他在從政前曾歷任民間投資公司總經理等職務，也參與過越戰。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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