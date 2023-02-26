烏總統顧問：中國押寶侵略者俄國 和平計畫不實際
中國重申追求以外交手段來解決俄烏戰爭，烏克蘭總統顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)25日對此砲轟北京「押寶在俄國侵略者」；烏國總統澤倫斯基對北京提案抱幾許開放態度，但認為癥結點在「言行合一」；美英歐盟均宣布對俄國新制裁，想掐斷俄國金脈，澤倫斯基也趁勢呼籲更多對俄制裁。
波多利雅科在推特發文說，自稱世界大國者不能提出不切實際的計畫，不押寶在會戰敗的侵略者身上。中國24日提出對俄烏戰爭的備忘錄，文中顯然批評美國及西方，同時敦促重啟和談，強調中國反對使用核武，呼籲結束單方面制裁。
「重點在言行合一」 澤倫斯基稱願見習近平
國會山莊報(The Hill)報導，澤倫斯基釋出訊號，他對與中國共事，落實俄烏戰爭停火，抱持幾許開放態度；澤倫斯基表示，中國開始談論烏克蘭「還不錯」，但問題癥結點在說了要做到。
澤倫斯基表示，中方所提計畫雖未特指國家，但似乎呼籲保護烏國的領土完整，因為受侵略的是烏國國土，另中國反對使用核武，符合烏國及國際利益。
儘管中方提議的幾點，澤倫斯基表示不敢苟同，但烏國應尋求與尊重國際法及領土完整的計畫共事；據說澤倫斯基表示，願與中國國家主席習近平晤面。
基輔智庫「潘塔中心」(Penta Center)主任費森科(Volodymyr Fesenko)表示，澤倫斯基會試著與中國合作，預防北京更加向莫斯科靠攏。
美國官員警告說，中國口稱對俄烏戰爭保持中立，但已運送非殺傷性援助給俄國，另在考慮軍援俄國；五角大廈警告中國，若送武器、彈藥給俄方，必面臨嚴重後果。
費森科表示，只要中國還提出和平方案，就得受到約束，維持中立，克制自己不把武器及直接軍事援助送給俄方。
烏國24日紀念戰爭爆發一周年，戰鬥仍在烏境進行，基輔當局25日表示，俄軍在東部及南部新發動數十起攻擊。
美英歐盟宣布新制裁措施，旨在掐斷俄國金援後，澤倫斯基在推特用英文寫道，「給俄國侵略者的壓力必須更重」，烏國希望見到「斷然行動」，制裁俄國國營的「國家原子能公司」(Rosatom)、核產業，用更大力道制裁俄軍及俄國金融。
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