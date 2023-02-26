烏總統顧問：中國押寶侵略者俄國 和平計畫不實際

中國提出結束俄烏戰爭的「和平方案」，與聯合國通過的要求俄羅斯立即無條件撤出烏克蘭的決議案完全不同，烏克蘭總統顧問波多利雅科25日砲轟北京「押寶在俄國侵略者」。(美聯社)

中國重申追求以外交手段來解決俄烏戰爭，烏克蘭總統顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)25日對此砲轟北京 「押寶在俄國 侵略者」；烏國總統澤倫斯基 對北京提案抱幾許開放態度，但認為癥結點在「言行合一」；美英歐盟均宣布對俄國新制裁，想掐斷俄國金脈，澤倫斯基也趁勢呼籲更多對俄制裁。

波多利雅科在推特發文說，自稱世界大國者不能提出不切實際的計畫，不押寶在會戰敗的侵略者身上。中國24日提出對俄烏戰爭的備忘錄，文中顯然批評美國及西方，同時敦促重啟和談，強調中國反對使用核武，呼籲結束單方面制裁。

「重點在言行合一」 澤倫斯基稱願見習近平

國會山莊報(The Hill)報導，澤倫斯基釋出訊號，他對與中國共事，落實俄烏戰爭停火，抱持幾許開放態度；澤倫斯基表示，中國開始談論烏克蘭「還不錯」，但問題癥結點在說了要做到。

澤倫斯基表示，中方所提計畫雖未特指國家，但似乎呼籲保護烏國的領土完整，因為受侵略的是烏國國土，另中國反對使用核武，符合烏國及國際利益。

儘管中方提議的幾點，澤倫斯基表示不敢苟同，但烏國應尋求與尊重國際法及領土完整的計畫共事；據說澤倫斯基表示，願與中國國家主席習近平晤面。

基輔智庫「潘塔中心」(Penta Center)主任費森科(Volodymyr Fesenko)表示，澤倫斯基會試著與中國合作，預防北京更加向莫斯科靠攏。

美國官員警告說，中國口稱對俄烏戰爭保持中立，但已運送非殺傷性援助給俄國，另在考慮軍援俄國；五角大廈警告中國，若送武器、彈藥給俄方，必面臨嚴重後果。

費森科表示，只要中國還提出和平方案，就得受到約束，維持中立，克制自己不把武器及直接軍事援助送給俄方。

烏國24日紀念戰爭爆發一周年，戰鬥仍在烏境進行，基輔當局25日表示，俄軍在東部及南部新發動數十起攻擊。

美英歐盟宣布新制裁措施，旨在掐斷俄國金援後，澤倫斯基在推特用英文寫道，「給俄國侵略者的壓力必須更重」，烏國希望見到「斷然行動」，制裁俄國國營的「國家原子能公司」(Rosatom)、核產業，用更大力道制裁俄軍及俄國金融。