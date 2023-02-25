澤倫斯基讚中國和平12點「不錯」 但仍要靜觀後續動作

烏克蘭總統在俄烏戰爭一周年參加紀念活動，並主持馬拉松式的記者會。（歐新社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 24日在基輔市舉行記者會，談俄烏戰爭爆發一周年，讚許中國12點和平聲明為「不錯」(not bad)，但需靜觀北京後續動作，希望中國不要提供殺傷性武器給俄羅斯，他也會盡全力阻止這種事情發生。

中國在俄烏戰爭周年時由外交部發表和平方案12點主張。紐約時報24日報導，澤倫斯基在這場於基輔市中心某地下室舉行的記者會上，幾乎有問必答，也呼籲盟邦加大力度援助烏國，但談到中國時仍小心翼翼。

澤倫斯基指出，基輔需與中國合作以終結這場戰爭。他說：「中國開始談論烏克蘭，這樣不錯。在我看來，我們的領土完整、安全問題得到尊重。」澤倫斯基過去多次提及希望與中國國家主席習近平見面。

澤倫斯基說：「我們需要在這一點上與中國合作，我們的工作是團結所有人以孤立一人。」

記者會上被詢及北京考慮提供致命性武器給俄國 時，澤倫斯基一開始避而不答，問題第二次被提出，澤倫斯基表示，致力於確保中國不提供武器給俄國，是自己首要前提之一。

澤倫斯基表示，真心希望中國不會提供武器給俄國；中國那種動作，不僅會帶麻煩給烏克蘭，另升高第三次世界大戰爆發的風險；他表示，「我希望中國站在追求和平及公正這一邊」。

澤倫斯基再被問道，地理距離烏國十分遙遠的國家如中國，為何要與烏國站同一邊，他請口譯員再翻譯這個問題一遍，然後直接對記者說，問題不在地理或地緣政治，而是基本原則。

記者們追問三個問題：中國真相信無辜的人不該死於戰爭嗎？烏國核電廠不該被占領？中國稱一個國家的主權權利要獲尊重，是否意味著入侵一方應該撤兵？