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澤倫斯基讚中國和平12點「不錯」 但仍要靜觀後續動作

編譯潘勛／綜合24日電
烏克蘭總統在俄烏戰爭一周年參加紀念活動，並主持馬拉松式的記者會。（歐新社）
烏克蘭總統在俄烏戰爭一周年參加紀念活動，並主持馬拉松式的記者會。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基24日在基輔市舉行記者會，談俄烏戰爭爆發一周年，讚許中國12點和平聲明為「不錯」(not bad)，但需靜觀北京後續動作，希望中國不要提供殺傷性武器給俄羅斯，他也會盡全力阻止這種事情發生。

中國在俄烏戰爭周年時由外交部發表和平方案12點主張。紐約時報24日報導，澤倫斯基在這場於基輔市中心某地下室舉行的記者會上，幾乎有問必答，也呼籲盟邦加大力度援助烏國，但談到中國時仍小心翼翼。

澤倫斯基指出，基輔需與中國合作以終結這場戰爭。他說：「中國開始談論烏克蘭，這樣不錯。在我看來，我們的領土完整、安全問題得到尊重。」澤倫斯基過去多次提及希望與中國國家主席習近平見面。

澤倫斯基說：「我們需要在這一點上與中國合作，我們的工作是團結所有人以孤立一人。」

記者會上被詢及北京考慮提供致命性武器給俄國時，澤倫斯基一開始避而不答，問題第二次被提出，澤倫斯基表示，致力於確保中國不提供武器給俄國，是自己首要前提之一。

澤倫斯基表示，真心希望中國不會提供武器給俄國；中國那種動作，不僅會帶麻煩給烏克蘭，另升高第三次世界大戰爆發的風險；他表示，「我希望中國站在追求和平及公正這一邊」。

澤倫斯基再被問道，地理距離烏國十分遙遠的國家如中國，為何要與烏國站同一邊，他請口譯員再翻譯這個問題一遍，然後直接對記者說，問題不在地理或地緣政治，而是基本原則。

記者們追問三個問題：中國真相信無辜的人不該死於戰爭嗎？烏國核電廠不該被占領？中國稱一個國家的主權權利要獲尊重，是否意味著入侵一方應該撤兵？

澤倫斯基起初回答說，自己業已展開公開外交關係，接下來切換成英語，強調自己抱持開放態度，想與中國直接對話；他表示，烏克蘭與中國有許多共同問題，兩國必須在無他國介入下對談。

俄國入侵烏克蘭一周年，烏國士兵在紀念儀式上向死去同袍致敬。（歐新社）
俄國入侵烏克蘭一周年，烏國士兵在紀念儀式上向死去同袍致敬。（歐新社）

澤倫斯基 烏克蘭 俄國

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