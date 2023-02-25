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更多彈藥、無人機 五角大廈宣布對烏20億軍援計畫

編譯盧炯燊／綜合24日電
五角大廈表示將再軍援烏克蘭20億，顯示美國協助烏克蘭抗俄的決心。（美聯社）
五角大廈表示將再軍援烏克蘭20億，顯示美國協助烏克蘭抗俄的決心。（美聯社）

拜登總統日前突訪基輔並承諾繼續支援烏克蘭後，美國國防部24日宣布一項總值20億元的長期安全援助計畫，包括運送更多彈藥、各種高科技無人機及電子戰探測設備等。

五角大廈的聲明說，援助項目包括對抗俄羅斯無人系統的武器、包括升級版的Switchblade 600 Kamikaze 無人機、電子戰偵測設備、高機動火砲火箭系統、砲彈，以及激光(雷射)引導火箭系統等；另外還提供資金採購彈藥，但聲明沒有採購數量的詳細信息。

包括這個最新一攬子援助計畫，美國自俄烏戰爭爆發以來，已承諾向烏克蘭提供超過320億元援助。

國防部長奧斯丁在聲明說，俄羅斯入侵一周年，正好讓相信自由的人有機會重新承諾長期支持烏克蘭。

最新一攬子援助計畫將利用烏克蘭安全援助計畫，為購買武器及設備的長期合約提供資金；這與過去一年多次從美國庫存中提取武器並迅速運往烏克蘭不同，此次援助是屬長期採購性質，因此武器設備可能需要一、兩年時間才能運抵前線。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)向有線電視新聞網(CNN)證實，拜登訪問基輔時，與烏克蘭總統澤倫斯基討論了烏克蘭要求取得F-16戰機的問題，但拜登表示目前無意提供。

與此同時，白宮24日宣布對俄羅斯實行另一波全面性的經濟制裁，針對俄羅斯200多人以及取得收入的關鍵實體，包括銀行，目的是進一步削弱俄羅斯經濟及其對烏克蘭發動戰爭的能力。

拜登政府還將進一步限制對俄羅斯的出口，以及提高部分俄羅斯輸美產品關稅。

白宮的聲明還說，七國集團(G7)國家將繼續凍結俄羅斯的主權資產，直到衝突得到解決。

但穆迪投資服務公司24日的報告顯示，俄羅斯經濟在2022年頂住了西方的制裁，經濟萎縮只有2.2%，遠低於拜登政府預期的15%。 白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)承認俄羅斯經濟顯示出一定的彈性，但質疑能否長期持續。

五角大廈宣布再提供烏克蘭20億元武器裝備，協助抗俄。圖為美製海馬士多管火箭在俄烏...
五角大廈宣布再提供烏克蘭20億元武器裝備，協助抗俄。圖為美製海馬士多管火箭在俄烏戰爭中立下不少戰功。（Getty Images)

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