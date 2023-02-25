美官員示警：中擬援俄無人機、砲彈 尚未交運

美國官員警告，中國若提供俄國殺傷力武器，可能會改變俄烏戰爭戰況。（美聯社）

俄國 發動入侵烏克蘭 戰爭24日滿周年，美國官員表示，中國雖在俄烏戰爭周年前夕呼籲停火、和平談判，但正考慮交付火砲彈藥及無人機給俄羅斯，雖尚未交運，一旦實現，恐怕會挫傷烏克蘭想反攻並且在今年結束戰爭的希望；與此同時，烏國則強忍悲傷，紀念戰爭爆發一周年，總統澤倫斯基 表示，過去一年抵禦一切攻擊，今年將全力取得勝利。

美方透露，中國準備提供俄羅斯無人機和彈藥。圖為中國製無人機TB-001。（歐新社）

德媒爆料：俄洽購100架中國無人機

德國媒體「明鏡周刊」(Der Spiegel)報導，俄國正與一家中方公司磋商，想取得100架具自殺攻擊力的無人機，今春可望就位，不願具名的軍事專家表示，咸信那批無人機能攜帶炸藥。

美方官員警告，中國尚未把殺傷性武器交付俄方，但中國若進一步把軍武供給莫斯科，將導致北京與西方關係未來多年只剩緊張，另可能嚴重影響烏國境內戰況；俄、烏兩軍都在加緊準備春季攻勢。

華爾街日報(WSJ)24日報導，國務卿布林肯(Antony Blinken)等官員均指出，中方考慮提供「致命武器」給俄國，但未明確指出會是什麼武器系統。

美方透露，中國將提供俄國無人機和彈藥，但目前尚未交運。（路透）

知情的情報官員表示，北京若真選擇供應武器，會有火砲彈藥、無人機等軍武，協助俄軍擊退烏軍預定今夏展開的反攻。

美國媒體透露，拜登政府正考慮解密一些情報，分享給盟國政府及民眾；那些情報讓他們認定中國準備軍援俄國。

中若援俄 將引發對中方新一波制裁

美方官員表示，中國有任何供應軍武的決定，將引發西方討論對中國實施新的制裁；財長葉倫日前指出，美方將繼續警告中國官員、公司及銀行，使其了解協助俄方會有何下場。

中國批評西方向烏國提供軍火，但北京當局否認考慮把武器送交俄國。

路透(Reuters)報導，烏克蘭人24日追悼陣亡將士，矢言戰鬥到獲勝，俄國則表示，世界應接受「新的領土現實」；俄軍入侵烏國第二年開始，還看不到盡頭。

澤倫斯基：全力在今年取得勝利

澤倫斯基在基輔聖索菲亞廣場舉行的典禮上授勳給將士，以及一位陣亡戰士之母，聆聽國歌時他噙住淚水；他接下來在全國電視演說上表示，舉國現已成為一家人，民眾互相收容，開放自宅及心扉供被迫逃離戰火的同胞居住。