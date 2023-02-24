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加拿大再援烏4輛豹2戰車 對俄祭新制裁

中央社／渥太華24日綜合外電報導
加拿大總理杜魯道。（Getty Images）
加拿大總理杜魯道。（Getty Images）

俄羅斯全面入侵烏克蘭今天屆滿一年，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示將再運送4輛豹2（Leopard 2）主力戰車到烏克蘭，並對俄羅斯實施新制裁。

路透社報導，在追加4輛後，加拿大承諾提供烏克蘭的豹2戰車總數增至8輛。加拿大也將提供一輛裝甲救濟車與5000多發155毫米彈藥協助烏克蘭。

杜魯道在多倫多向媒體表示，新制裁將鎖定129名個人與63個實體，包括俄羅斯副總理等官員。

杜魯道說：「俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動侵略戰爭時嚴重失算。他低估烏克蘭人、低估盟國的團結力量…但今日，我們比以往更堅強與團結」。

加拿大也禁止向俄羅斯出口「用於電子設備的特定化學元素」，並禁止進口、購買或取得俄羅斯武器。

加拿大跟進其他七大工業國集團（G7）成員公布援助與制裁措施。自一年前俄烏戰爭開打以來，加拿大已對烏克蘭提供超過50億加幣（約新台幣1141億元）的金援。加拿大最近幾年也訓練數以千計烏克蘭軍人。

華府宣布向烏克蘭提供價值20億美元的新軍援方案，以及一波額外的制裁與關稅措施，對象是俄羅斯採礦與金屬業，還有遭控向莫斯科提供限運貨物的第3方國家企業。

俄羅斯的塔斯社（TASS）報導，俄羅斯駐加國大使史蒂巴諾夫（Oleg Stepanov）說，加拿大與西方祭出的制裁「毫無意義」。

史蒂巴諾夫說：「被列入這個名單的我國公民看到這類措施都笑了出來。這是反俄陣營知道我們無法被擊敗因此束手無策的跡象。」

今天稍早，加拿大宣布提供超過3200萬加幣的援助，包括用於排雷計畫的資金，以對抗化學、生物、輻射與核子威脅。

俄羅斯 加拿大 烏克蘭

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