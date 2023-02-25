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烏克蘭文化救國 全面加速「去俄羅斯化」

記者胡玉立／綜合報導
烏克蘭工作人員拆毀基輔市中心一座前蘇聯二戰英雄瓦圖京的雕像。(歐新社)
烏克蘭工作人員拆毀基輔市中心一座前蘇聯二戰英雄瓦圖京的雕像。(歐新社)

俄烏戰爭戰場不僅是在沙場，「文化」也是戰爭最前線；舉凡語言、書籍、地名等，「去俄羅斯化」，正在烏克蘭如火如荼進行中。

在烏克蘭基輔Syayvo書店地下室，俄語書籍堆積如山，決定遠離俄羅斯文化、擁抱自身文化的烏克蘭人把它們捐出來，等著變成紙漿。店員奇本科(Nadia Kibenko)告訴美國廣播公司(ABC)，這些書將回收製成烏克蘭語文產品，所有利潤用於支持作戰。去年7月以來，他們已回收了75噸，約15萬冊。

而在俄羅斯占領區，學校的烏克蘭語書籍則被扔掉，取而代之的是俄語書籍，新課程教的俄羅斯總統普亭的觀點：烏克蘭人和俄羅斯人是「同一民族」。美國筆會(PEN America)去年12月報告指稱，「文化處於前線」，普亭「不僅要控制烏克蘭領土，還要抹殺烏克蘭的文化與身分認同」。

烏克蘭工作人員拆毀基輔市中心一座前蘇聯空軍英雄契卡洛夫的雕像。(歐新社)
烏克蘭工作人員拆毀基輔市中心一座前蘇聯空軍英雄契卡洛夫的雕像。(歐新社)

俄羅斯在烏克蘭發動戰爭的諷刺性後果之一是，它加強了烏克蘭人的民族團結意識。大多數烏克蘭人都會說兩種語言，但戰爭開始後，許多人拒說俄語；甚至原本以俄語為母語的人，也開始學習烏克蘭語。

「人們改用烏克蘭語，是因為他們認為這很重要，」英國皇家國際事務研究所(Chatham House)烏克蘭論壇主任盧特塞維奇(Orysia Lutsevych)表示，「他們想擺脫與俄羅斯世界有關的任何事物。無論是語言，文化，甚至是宗教曆法。」

研究烏克蘭民族認同發展的牛津大學政治學家豪利特（Marnie Howlett）表示，講俄語的烏克蘭人占比很大，導致國際間對烏克蘭產生誤解，「國際社會還以為，烏克蘭只是分裂為東西兩邊，一邊說俄語和說烏克蘭語；但它真的比這複雜得多。」

2014年俄羅斯非法吞併克里米亞後，烏克蘭即開始「去俄羅斯化」進程，試圖消除俄羅斯文化影響力；去年俄羅斯入侵後，腳步更加速了。豪利特說：「烏克蘭自下而上，都在努力實現這個目標；對俄羅斯而言，這代表的是昔日帝國的消逝。」

儘管並非所有烏克蘭人都同意切斷與俄羅斯文化的聯繫，但民調顯示，隨著和平遙遙無期，戰爭已屆周年，烏克蘭人基本上團結在總統澤倫斯基的「現代烏克蘭」願景下；這個願景看來是以西方和歐洲為未來，遠離俄羅斯。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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