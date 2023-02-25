烏克蘭文化救國 全面加速「去俄羅斯化」
俄烏戰爭戰場不僅是在沙場，「文化」也是戰爭最前線；舉凡語言、書籍、地名等，「去俄羅斯化」，正在烏克蘭如火如荼進行中。
在烏克蘭基輔Syayvo書店地下室，俄語書籍堆積如山，決定遠離俄羅斯文化、擁抱自身文化的烏克蘭人把它們捐出來，等著變成紙漿。店員奇本科(Nadia Kibenko)告訴美國廣播公司(ABC)，這些書將回收製成烏克蘭語文產品，所有利潤用於支持作戰。去年7月以來，他們已回收了75噸，約15萬冊。
而在俄羅斯占領區，學校的烏克蘭語書籍則被扔掉，取而代之的是俄語書籍，新課程教的俄羅斯總統普亭的觀點：烏克蘭人和俄羅斯人是「同一民族」。美國筆會(PEN America)去年12月報告指稱，「文化處於前線」，普亭「不僅要控制烏克蘭領土，還要抹殺烏克蘭的文化與身分認同」。
俄羅斯在烏克蘭發動戰爭的諷刺性後果之一是，它加強了烏克蘭人的民族團結意識。大多數烏克蘭人都會說兩種語言，但戰爭開始後，許多人拒說俄語；甚至原本以俄語為母語的人，也開始學習烏克蘭語。
「人們改用烏克蘭語，是因為他們認為這很重要，」英國皇家國際事務研究所(Chatham House)烏克蘭論壇主任盧特塞維奇(Orysia Lutsevych)表示，「他們想擺脫與俄羅斯世界有關的任何事物。無論是語言，文化，甚至是宗教曆法。」
研究烏克蘭民族認同發展的牛津大學政治學家豪利特（Marnie Howlett）表示，講俄語的烏克蘭人占比很大，導致國際間對烏克蘭產生誤解，「國際社會還以為，烏克蘭只是分裂為東西兩邊，一邊說俄語和說烏克蘭語；但它真的比這複雜得多。」
2014年俄羅斯非法吞併克里米亞後，烏克蘭即開始「去俄羅斯化」進程，試圖消除俄羅斯文化影響力；去年俄羅斯入侵後，腳步更加速了。豪利特說：「烏克蘭自下而上，都在努力實現這個目標；對俄羅斯而言，這代表的是昔日帝國的消逝。」
儘管並非所有烏克蘭人都同意切斷與俄羅斯文化的聯繫，但民調顯示，隨著和平遙遙無期，戰爭已屆周年，烏克蘭人基本上團結在總統澤倫斯基的「現代烏克蘭」願景下；這個願景看來是以西方和歐洲為未來，遠離俄羅斯。
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