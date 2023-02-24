中國提停火方案 英相：和平只能按烏克蘭條件

英國首相蘇納克24日在七大工業國集團（G7）與歐盟的視訊峰會上，針對中國所提停火方案表示，和平只能按烏克蘭所提條件達成。（英國首相府提供）

英國首相府一名發言人說，首相蘇納克（Rishi Sunak）今天在七大工業國集團（G7）與歐盟的視訊峰會上，針對中國所提停火方案表示，和平只能按烏克蘭 所提條件達成。

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）呼籲中國與烏克蘭加強互動。首相府發言人表示，蘇納克支持這個呼籲。

此外，蘇納克指出，俄羅斯 對烏克蘭的侵略不僅是歐洲－大西洋區域的問題，更是對普世原則的攻擊。他並提到，國際社會應提供烏克蘭長期的軍事和安全保障；支持烏克蘭就是維護聯合國憲章。

中國外交部今天稍早公布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，通篇未使用「戰爭」、「侵略」等字眼，也未呼籲俄羅斯撤軍，並反對未經聯合國安全理事會授權的單邊制裁，聲稱相關國家應停止「濫用」單邊制裁和「長臂管轄」。俄羅斯和中國目前仍是聯合國安理會常任理事國，具否決權。

澤倫斯基今天在基輔一場記者會回應中國所提立場表示，與其說中國提出了方案、決議或宣言，不如說中國「表達了想法」。他說，中國開始正面談論烏克蘭，這是好現象；至於言語之外有何行動，這是另一個問題。他指出，中國所提想法有可接受和不可接受之處。

澤倫斯基說，他期待能與中國國家主席習近平會晤；他認為，這將對烏克蘭及全球安全有益。他並說，中國能在孤立俄羅斯上發揮作用。

烏克蘭副外長梅爾尼克（Andriy Melnyk）昨天接受「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）採訪表示，烏克蘭政府從總統以下，自戰爭爆發前即持續努力試圖改變北京對俄羅斯侵略行為的立場；令人遺憾的是，與中方領導層的溝通一直以來都非常困難。

儘管如此，梅爾尼克說，烏方仍未放棄希望，要讓中俄同盟無法實現。