俄烏戰爭周年／八個角度看何時止戰？油價後市會漲嗎？

俄羅斯總統普亭（中）揮軍侵略烏克蘭已屆一周年，俄烏戰爭至今仍看不到盡頭。（美聯社）

俄烏戰爭屆滿一周年，連俄國總統普亭都沒想到，當初所謂「特別軍事行動」竟演變成拖泥帶水的「消耗戰」。接下來戰況發展如何，將牽動全球經濟與金融市場大勢。

財經網站MarketWatch報導，Spouting Rock資產管理公司首席策略師威廉斯指出，從八個面向研判，俄烏戰爭將延續到2024年，石油和天然氣價格將再度走高，各地國防類股看漲。

一，俄烏僵持不下，和談無望

長期而言，建立像朝鮮半島式的「非軍事區」（DMZ）是可能的結局。這讓俄羅斯 保有頓巴斯地區親俄部分，其餘仍屬烏克蘭 的部分則允許加入北約組織（NATO）和歐盟。這將營造某種和平感，俄方沒機會進一步侵吞烏國領土，而俄烏雙方將隔著這種DMZ對峙至少一世代。

然而，從政治面來看，這種解決辦法對雙方都是難以嚥下的苦果：俄羅斯被迫接受烏克蘭加入北約，烏克蘭則有被迫割地求和之感。目前雙方都表示無法接受這樣的安排，所以2023年不可能發生，戰事可能延續至2024年。

二，俄軍將占領頓巴斯和克里米亞，拿不下基輔

所謂俄國士兵怯戰且傷亡慘重，可能被誇大了。況且，烏克蘭方面同樣有大量逃兵，也一樣死傷者眾，儘管烏軍給世人英勇善戰的印象。烏克蘭要打贏戰爭並把俄軍逐出頓巴斯和克里米亞的機率渺茫，可能早在能宣稱勝利之前，就已經無可戰之兵，西方資助的軍費也可能用罄。

俄軍在未來數月可能攻占這兩地，但攻不下基輔，遑論反俄情緒高張的烏克蘭西部地區。但俄羅斯想打贏戰爭並達成促使烏克蘭「去納粹化」、改朝換代的原訂目標，也不可能如願。

三，時間較站在俄羅斯這邊

相對而言，俄羅斯比烏克蘭較占時間優勢。俄羅斯可補充的兵力比烏克蘭多。俄羅斯也已成功迴避制裁，因為世上有太多國家決定不與歐美站在同一陣線，至少就經濟考量而論。北約國家雖十分團結，但中國、印度、沙烏地阿拉伯、南美洲、墨西哥、非洲多數國家乃至以色列，都決定與俄國維持貿易往來的必要性大於力挺烏克蘭。

一旦全球85%的人口都願意照常做生意，俄羅斯其實在國際上並沒像乍看下那麼孤立。所幸，這些國家儘管樂意購買折價的俄國石油和肥料，並未直接援助俄軍作戰。

四，石油與天然氣看漲

歐洲這個冬季免除能源短缺危機，主因是去年夏季俄羅斯供應的天然氣儲量充裕，以及異常的暖冬天氣降低能源用量。

但北溪2號天然氣管線受損後，歐洲今夏要如何再度補足能源供應，目前尚未可知。威廉斯認為，未來數月，市場會開始意識到這個問題。因此，在其他因素不變下，石油和天然氣價格蓄勢待漲。

五，美國給烏克蘭的空白支票2024年將到期

只要油價 持穩在合理價格，美國政府就願意讓烏克蘭總統澤倫斯基決定何時止戰。原本在俄烏開戰後飆漲的原油價格，如今已回到原點，跌到每桶80美元上下，平息美國民眾對油價高漲的怨忿，總統拜登自然就沒必要向澤倫斯基施壓。

然而，2024是美國總統大選年，如果油價衝上每桶125美元，而不是78美元，預料美國開給澤倫斯基的空白支票終將蓋上到期日戳印。儘管油價走勢受中國經濟復甦的影響更大，但若是俄烏激戰導致油價猛漲，美國選民也分不出箇中差別。

六，西方對俄國應否改朝換代意見分歧

西方國家雖口徑一致反對俄羅斯，但對普亭政權是否該下台則有歧見。畢竟普亭是「已知的魔鬼」，倘若俄羅斯爆發內戰，大量核武萬一落入更猖狂的「不明」人士手中，絕非歐美所樂見。像戈巴契夫這種1990年代的俄羅斯自由民主派，如今不是死亡、入獄，就是逃亡到巴黎或倫敦。

一般來說，地理位置愈靠近俄羅斯的國家，例如波蘭，反俄情緒愈高亢；但西歐諸國如德、法，則寧可設法找出俄烏雙方都能接受的解決途徑，試圖還原俄羅斯侵烏前的狀態。據此推論，即使烏克蘭成功收復頓巴斯，西方應該也不會支持烏克蘭奪回克里米亞。維持克里米亞現況，可作為澤倫斯基的談判籌碼，以此交換北約和歐盟入會資格。

七，美元霸主地位式微

西方對俄羅斯施加長期制裁，或許已對美元產生非常大的影響。藉由凍結俄羅斯存在銀行的美元，美國把美元「武器化」。這不啻是表明，不許任一國「擁有」美元，只不過是暫時「出租」罷了，而是有或租，全憑美國總統裁量。

常淪為美國外交政策箭靶的沙烏地阿拉伯、中國或其他國家，勢必小心翼翼避免把所有雞蛋全部放在美元籃子裡，可能轉而尋求以數位方式或以其他貨幣進行貿易。因此，美元霸主光環將逐漸失色，這不會在一、兩年內發生，但預料未來五到十年，美元將變得不再那麼「無所不在」。

八，各國擴大國防支出將嘉惠國防類股

如果俄烏熱戰打得如火如荼，勢必推升國防軍火股行情，因為顯然這世界尚未準備好長期戰爭所需的大量彈藥。世界各國都將大幅提高國防支出，尤其是鄰近俄羅斯和中國的國家。例如，波蘭據說醞釀添購的軍備比德、法加起來還多。就連美國，提高國防支出也獲兩黨支持。

在2023年初風險胃納擴增的市場，國防類股表現顯得相對遜色。然而，隨著國防股基本面很不幸地已改善，這類股後市可能看俏。